Colombia llegó al millón de vacunados contra el covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El 17 de febrero, Colombia arrancó su Plan de Vacunación contra el covid-19, 3 días antes de la fecha prevista inicialmente. Hoy, un mes después, el país alcanzó su primer millón de vacunados contra el covid-19 y ha aplicado el 68.3% de las dosis asignadas a los territorios, que son 1.429.685.



Aunque según el Ministerio de Salud, a corte de las 11:59 p.m. del 16 de marzo, ya se había vacunado a 976.137 personas, el millón se alcanzó sobre las dos de la tarde en Barranquilla, en donde el presidente Iván Duque acompañó a Adel Mass Arcón, el hombre de 97 años que se convirtió en el vacunado número 1.000.000 en el país.



"Hace un año veíamos cómo estaban colapsando los sistemas de salud y cómo recurríamos a aislamientos. Veíamos hace meses con gran distancia la posibilidad de tener vacunas y hoy estamos marcando un hito en nuestro país. Hoy, aquí en la ciudad de Barranquilla, llegamos al vacunado número un millón", afirmó el mandatario tras la aplicación de la vacuna al señor Arcón en Barranquilla.



El ritmo de vacunación, como era de esperarse, se demoró en despegar. La primera semana de vacunación el país reportó un bajo número de dosis diarias. Por ejemplo, el 20 de febrero se aplicaron 11.833 dosis. El 21 de febrero 6.687 dosis y el 22 de febrero, 5.339 dosis.

El ritmo comenzó a despegar con la llegada de grandes lotes de Sinovac y creció para el día 22 de vacunación. Para el 9 de marzo, la aplicación de dosis diarias creció a 44.556 y alcanzó sus días de mayor aplicación los días 10, 11 y 12 de marzo, cuando se aplicaron más de 100.000 dosis en las jornadas de inmunización.



La aplicación de más de 100.000 dosis fue destacada por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pues Colombia logró aplicar dicha cantidad de dosis antes de cumplir un mes de arrancar el plan y, según él, incluso antes que otros países de la región.



Según el ministro, Argentina llegó a 100.000 vacunados en su día 65 y Chile lo logró en el día 40. Ecuador, por su parte, no ha logrado llegar a las 100 mil dosis diarias, a pesar de haber empezado antes que Colombia.



“Alemania y Estados Unidos nos han superado, con 16 y 15 días respectivamente en llegar a las 100 mil dosis diarias”, afirmó el ministro.



Según el seguimiento de Our World in Data, Colombia ha vacunado a 1.80 personas por cada 100 habitantes, superando a otros países como Perú (1.59 personas por cada 100 habitantes) o Ecuador (0.79 por cada 100 habitantes).



En dosis aplicadas por cada 100 habitantes, al país lo superan otros como Chile (38.75 personas por cada 100 habitantes), Argentina (5.62 vacunados por cada 100 habitantes) o Brasil (5.60 vacunados por cada 100 habitantes).



En cuanto al ritmo diario de aplicación, según Our World in Data, Colombia está vacunando a 0.17 personas por cada 100 habitantes. Con este ritmo diario, el país supera a Perú, que aplica 0.04 dosis por cada 100 habitantes al día, o Brasil, que aplica 0.11 dosis por cada 100 habitantes, aunque con una población mucho mayor a la de Colombia.



El ritmo de Colombia ha ido creciendo. Our World in Data muestra que Colombia estaba aplicando entre 0.01 y 0.02 dosis por cada 100 habitantes al día durante los primeros 10 días. Luego, pasó a ritmos de 0.08 y posteriormente empezó a vacunar diariamente a más de 0.10 personas por cada 100 habitantes, en promedio.



Pero el ritmo puede crecer mucho más. Chile, por ejemplo, está vacunando al día a 1.53 personas por cada 100 habitantes o Argentina a 0.28 personas por cada 100 habitantes.



Y aunque por algunos días se superaron las 100.000 dosis diarias, el país bajó nuevamente a promedios de 60.000 o 70.000 dosis aplicadas por día, muy lejos de los que se requerirían para vacunar a la mayor parte de la población este año. El último reporte indica que el 16 de marzo se vacunaron 62.176 personas y el día anterior, el 15 de marzo, se vacunaron 70.757 personas en el país.

¿Cómo van los departamentos?



Según el reporte del Gobierno Nacional, los departamentos más eficaces en vacunación, es decir, aquellos que han despachado más rápido las dosis que les han sido asignadas y entregadas, son Vaupés, Cundinamarca, Amazonas y Caldas.

A corte de las 11:59 p.m. del 16 de marzo, Vaupés ya aplicó el 100% de las vacunas que le fueron asignadas y ha aplicado 5.637 dosis. Cundinamarca ya aplicó el 99,9% de las dosis que le fueron entregadas y reporta ya 64.177 personas vacunadas en el departamento.



Amazonas, por su parte, alcanzó la aplicación del 95.7% de sus dosis, con 21.925 vacunados, y Caldas, aplicó ya el 85% de sus dosis.



Las ciudades y departamentos principales van avanzando. Bogotá alcanzó un porcentaje de avance del 83.3% y ya aplicó 203.246 dosis de las 244.021 entregadas a la ciudad. El departamento de Antioquia ya aplicó el 73.3% de las dosis entregadas y ha aplicado 136.098 dosis de un total de 185.694.



Santander y Valle están en niveles medios de cumplimiento. Santander aplicó el 69.8% de sus dosis, que representan 45.316 de sus 64.914 dosis, y Valle aplicó 64% de sus dosis, es decir, 92.219 de sus 144.162.



Otros con niveles medios de cumplimiento de aplicación de sus dosis son Tolima, que ha aplicado el 62% de las dosis que le han entregado; y Cartagena, que ha aplicado 60.3% de sus dosis.



Los departamentos con menos avances de aplicación de las dosis que les han entregado son Vichada, que ha aplicado 458 dosis de sus 1.230 (37.2%); Chocó, con 3.682 dosis de 10.042 entregadas (36.7%); y Buenaventura, con 1.452 dosis aplicadas de las 5.598 dosis entregadas (25.9%).