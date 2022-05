Leonor Espinosa, la colombiana nombrada Mejor Chef Femenina del Mundo 2022

La colombiana Leonor Espinosa, propietaria del restaurante Leo de Bogotá, fue nombrada el martes Mejor Chef Femenina del Mundo 2022 por la influyente lista The World's 50 Best Restaurants, que por tercer año consecutivo elige a una latinoamericana para este galardón.



Espinosa, que había sido nombrada Mejor Chef Femenina de América Latina en 2017, sucede así a la peruana Pía León en 2021 y a la mexicana-estadounidense Daniela Soto-Innes en 2019 (en 2020 no se otorgó el premio).



"Recibo este premio con gran alegría porque ahora mi voz puede ser escuchada un poco más, lo que me permitirá seguir utilizando la gastronomía como un instrumento para la generación de bienestar socioeconómico, especialmente en los países en desarrollo", reaccionó la colombiana.

Espinosa, quien lleva 15 años innovando en el mundo gastronómico pese a haber trabajado hasta los 35 como ejecutiva de publicidad y haber aprendido sola a cocinar, celebra en sus creaciones la riqueza de la biodiversidad de su país, buscando recuperar los conocimientos alimentarios ancestrales y las técnicas culinarias de pueblos indígenas y afrocolombianos.



A través de su fundación Funleo, creada en 2008, apoya también el desarrollo de comunidades rurales de su país y ayuda a que pequeños productores lleguen al mercado, además de proporcionarles espacios para educación, nutrición y turismo.



Este trabajo ya le había valido otro importante reconocimiento en 2017, cuando ganó el Basque Culinary World Prize, galardón para proyectos que impulsan mejoras en el mundo a través de la gastronomía.



"Combinando una amplia investigación científica con la innovación culinaria, es una chef autodidacta que sigue buscando nuevos conocimientos, así como educando a otros", afirmó William Drew, responsable de The World's 50 Best Restaurants, declarándose "encantado de poder reconocer su increíble trabajo con este importante premio".

"Una de las chefs latinoamericanas más emblemáticas de su generación", según el jurado, Espinosa logró en 2021 situar a su restaurante en el puesto número 46 de esta reputada lista, que este año anunciará su clasificiación en una gran ceremonia en Londres el 18 de julio.



El menú de Leo tiene sabor a mar, a montaña, a páramo, a selva y a manglar y en él destacan ingredientes como las hormigas cabezonas y los gusanos mojojoy de los bosques húmedos, la pulantana del desierto y el cacay de los Andes.