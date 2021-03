Colombia le apunta a ser líder en la relocalización de empresas

Natalia Moreno Quintero

Atraer empresas que quieren trasladar su producción del Asia hacia Latinomérica es uno de los propósitos que se ha fijado Colombia.



El presidente Iván Duque dijo, durante la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que el país quiere ser líder en este proceso que se denomina 'nearshoring' y que ya empezó a trabajar en esa tarea.



“Colombia no está discutiendo si quiere o no quiere entrar al 'nearshoring', sino cómo acelerar ese proceso”, y para esto se trabaja en cinco componentes para seguir modernizando al país.



Entre estos componentes están: la expansión de las energías renovables no convencionales; el fortalecimiento de la conectividad al 70 % del país al 2022 y con pruebas de 5G; la formación de capital humano para la cuarta revolución industrial y una agenda ambiental e infraestructura de transporte de calidad en todo el país.



“El solo hecho de nosotros traer entre el 1 % y el 5 % de la inversión y la capacidad de producción industrial que tienen los Estados Unidos en Asia hacia Colombia puede generar más de 300.000 puestos de trabajo de manera formal”, subrayó el Mandatario.



De hecho, indicó que Colombia ya se ha aproximado a una multiplicidad de empresas norteamericanas para mostrarles el por qué “Colombia es un lugar ideal para desarrollar esos negocios cercanos a los Estados Unidos”.



El Mandatario planteó también que esta es una oportunidad para América Latina, pues por la pandemia muchas empresas norteamericanas quieren reasentar sus bases más cerca de sus territorios y, por esto, el 'nearshoring' se ha hecho presente en el último año con más fuerza.



“En este proceso de reasentar esa base industrial de Estados Unidos para no ser dependientes del comercio que fluye de Asia a Norteamérica tenemos que hacer que se mire a Latinoamérica como un lugar ideal; tenemos ventajas competitivas y comparativas que hacen que el 'nearshoring' sea una posibilidad real”, aseguró Duque.

El Banco Interamericano de Desarrollo firmó una carta de programación de recursos para Colombia por 1.250 millones de dólares, que se desembolsarían a lo largo de este año.

Hay oportunidades

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Claver-Carone, destacó que “Colombia tiene una excelente oportunidad para aprovechar el momento de la reconfiguración de las cadenas de valor y redoblar los esfuerzos, que ya ha desplegado, para continuar atrayendo la inversión extranjera”.



En su intervención en el seminario ‘Inversión y fortalecimiento de cadenas regionales de valor como motor para la recuperación económica’, señaló que el país “es un gran ejemplo” y que, de esta manera, puede lograr aumentar su participación en las cadenas regionales y globales de valor.



Resaltó, además, que el país se posiciona como una excelente plataforma de relocalización para nuevas inversiones y aumento en las exportaciones, gracias a la amplia red de tratados de libre comercio que tiene, el favorable clima de negocios, los costos competitivos y las políticas para fomentar el desarrollo empresarial y potenciar la diversificación de la economía.



“Colombia ya es sede de relocalización de actividades en servicios tecnológicos, de alimentos y bebidas, plásticos y resinas. Además, tiene un gran potencial en la industria farmacéutica, manufacturas e insumos para calzados, prendas de vestir, textiles, industria automotriz, entre otras actividades”, dijo el Presidente del BID.



Adicionalmente, aseguró que una de las prioridades del banco es enfocarse en la oportunidad generacional que ofrece la relocalización de las empresas que tiene Estados Unidos asentadas en Asia y “ejercer un rol de socio estratégico para la inserción de Colombia, y de toda la región, en las cadenas regionales, para crear oportunidades de empleo”.



El Gobierno Nacional invitó a los países de la región a fomentar el comercio intraregional como una forma de generar nuevas oportunidades.

Convocatoria

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, anunciaron la apertura de tres convocatorias para que más de 340 empresas (100 de ellas de iniciativas clúster) reciban asistencia técnica especializada para mejorar en productividad, encadenamientos, sofisticación y aumenten sus exportaciones.



Las convocatorias están dirigidas a empresas de software y apps, BPO, publicidad y mercadeo, audiovisual, animación digital, entre otras.

El BID también destinará 20 millones de dólares de capital inicial para un fondo para el desarrollo sostenible de la Amazonía. Se enfocará en nuevos modelos de agricultura y ganadería.