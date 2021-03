Semana Santa 2021: las medidas del Gobierno Nacional para evitar el contagio de covid-19

Natalia Moreno Quintero

Como lo anunció el presidente Iván Duque este martes, los Ministerios del Interior y de Salud publicaron la circular externa con la que se busca disminuir el riesgo de nuevos contagios por covid-19 durante la celebración de la Semana Santa.



Según la circular, “ante la situación sanitaria que se registra en el país por el incremento observado en el número de casos así como el riesgo de un nuevo ascenso general, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior (…) remiten algunas recomendaciones para ser implementadas durante la Semana Santa, fechas en las que se requiere disciplina y autocuidado colectivo con el fin de mantener y reforzar las medidas sanitarias con el fin de disminuir el riesgo de contagio”.



En la circular, que aplicará del 26 hasta el 29 de marzo de 2021 y desde el 31 de marzo al 5 de abril de 2021, se pide a la población que, en caso de que no necesite salir de casa, permanezca junto a su familia.



“No viaje si presenta síntomas, ha tenido contacto con un caso sospechoso o dio positivo en los últimos 14 días; cuidemos a los mayores y personas con comorbilidades; [haga un] correcto uso de tapabocas, [respete el] distanciamiento social y lavado frecuente de manos; ventilación constante; cumpla los protocolos de bioseguridad; si recibió su primera dosis de vacuna, no viaje si coincide con la aplicación de la segunda dosis”, se lee en la circular.



De otra parte, el Gobierno Nacional solicita a los sitios de culto no realizar actividades religiosas en lugares cerrados, “evitar actividades como el lavatorio de pies; en las ceremonias: [tener] uso correcto del tapabocas, distanciamiento y uso de alcohol o gel glicerinado; promover actos religiosos y de culto a través de la virtualidad; asegurar una adecuada ventilación en templos e iglesias teniendo todas las puertas y ventanas abiertas, garantizando suficiente circulación del aire”.



En el documento también se incluyen las medidas anunciadas por el Presidente Duque este martes, que son el toque queda entre las 12 de la media noche y las 5:00 a.m. en los municipios cuya ocupación de UCI esté entre el 50 % y el 70 %, mientras que en aquellos municipios con una ocupación superior al 70 % regirá el 'pico y cédula' y habrá toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.



Asimismo, durante la celebración de la semana mayor se prohíben los eventos de carácter público que impliquen aglomeraciones; al igual que la apertura de discotecas y lugares de baile, sin embargo, “se permite el expendio de bebidas embriagantes a través de plataformas digitales o domicilios”.



Igualmente la circular indica que “los mandatarios de municipios con ocupación mayor al 80 % o altos niveles de contagio podrán regular el uso de sitios públicos que generen aglomeración como playas, malecones y plazoletas en los que se identifique violación a los protocolos de bioseguridad”.