Las 'explosivas' declaraciones de Aída Merlano desde Venezuela

La exsenadora Aida Merlano, quien se fugó de la justicia colombiana el pasado 1 de octubre, manifestó a través de una entrevista que se sostiene en los señalamientos que hizo durante su comparecencia ante una juez en Venezuela y en los que hace referencia a un entramado de corrupción en el que participan las familias Gerlein, Char, el exfiscal Néstor Humberto Martínez y Germán Vargas Lleras.



"Tengo mi verdad, fue la que conté y es la que voy a sostener y a comprobar", aseguró la política barranquillera, quien aseguró que sus declaraciones tuvieron tanta repercusión, que se inició una persecución contra su familia, en especial contra su hija Aída Victoria.



En su conversación con la periodista Vicky Dávila, divulgada a través de Semana Tv, Merlano negó haberse entrevistado con Nicolás Maduro y aseguró no estar bajo condiciones deprimentes o deplorables ni recibir un trato preferencial en su reclusión en Venezuela.



La exparlamentaria conservadora destacó que en su proceso en Colombia no se le permitió demostrar su inocencia, pues "la Fiscalía es manejada por la familia Char, por Vargas Lleras también".



Asimismo, señaló la presunta comisión del delito de compra de votos por parte de Julio Gerlein, Faisar Cure y la familia Char para beneficiar la campaña de Iván Duque a la Presidencia de la República.



"Todo ese entramado de corrupción que yo pensaba denunciar también involucraba al presidente Duque, porque de él también tenía que hablar (...) Julio [Gerlein] compró votos para elegirlo, no solo Julio sino también la familia Char. Y todos los políticos tradicionales que terminaron de alguna manera vendidos a la familia Char, terminaron comprándole los votos para que se eligiera Presidente de la República (...)", dijo.



La barranquillera enfatizó, además, que se le condenó por delitos que no cometió y que detrás de la compra de votos para beneficiar su campaña hacia el Senado en 2018 se encontraban varios miembros de las familias Char y Gerlein.



"Estoy condenada por delitos que no cometí. Me condenaron por tráfico de armas. En mi vida he portado un arma ilegal o la he guardado (...) Me condenaron por concierto para delinquir ¿cuál concierto para delinquir? Mi condena de 15 años está basada en mentiras y también se demuestra en videos cómo los agentes de la Sijin incorporaron pruebas falsas, las armas, los cartuchos, los certificados electorales", indicó.



Merlano se fugó de sus custodios el pasado 1 de octubre del 2019 de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá. Por este hecho están procesados el dentista Javier Cely, Aída Victoria Merlano, hija de la política, y el capitán David Alexánder Álvarez, del cuerpo de custodia de El Buen Pastor, donde estaba recluida la conservadora.



En esta oportunidad y desde Venezuela, Merlano le dijo a Dávila que el dentista no tiene nada que ver con su fuga, que el diseño de sonrisa sí era un tratamiento real. “No fue mi cómplice, es un hombre inocente al que le digo, doctor, perdóneme. Nunca pensé que iba a terminar involucrado. Ojalá pueda perdonarme”, dijo.



También eximió de cualquier responsabilidad a su hija Aída Victoria de quien, dice, "está claro cómo el gobierno, la justicia corrupta del país se ha ensañado contra mí y contra toda mi familia, al punto de coger a una niña e involucrarla en unos delitos absurdos".



Contó que después de la fuga estuvo en un apartamento cerca del consultorio odontológico, allí pasó un par de noches y luego se desplazó hasta Valledupar. Según indicó, en la capital del Cesar fue víctima de una violación por parte de uno de los hombres que estaba encargado de custodiarla durante el tiempo en el que estuvo evadida de la justicia.



“Quienes organizaron mi fuga fueron los Gerlein y los Char (...) no sé cuánto pagaron, pero me dijeron que me iban a ayudar y que iba a tener una vida tranquila, me lo dijo el abogado Muñetón”, relató la política conservadora.



El abogado al que hace referencia es Diego Muñetón que en su momento también defendió los intereses de Enilce López, condenada a 37 años por el crimen de Fabián Ochoa Torres perpetrado en junio del año 2000.



La prófuga de la justicia colombiana detalló del entramado de corrupción electoral en el Atlántico y añadió que por ese caso “debería estar preso Fuad Char, Arturo Char, Alex Char, Faisal Cure, Julio Eduardo Gerleín (hijo) y Julio Gerleín”.



Hace un par de semanas, la prófuga Merlano habló ante el Tribunal de Justicia de Venezuela y sus declaraciones provocaron una tormenta en el país.