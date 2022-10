La SIP condenó el asesinato del periodista Rafael Moreno en Montelíbano, Córdoba

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Rafael Emiro Moreno, director del sitio Voces de Córdoba, quien fue asesinado el pasado domingo 16 de octubre, en Montelíbano, Córdoba.



El periodista fue atacado por hombres armados cuando se encontraba en un negocio de comida rápida de su propiedad, según informaron medios locales.



Cabe mencionar que Moreno había sido víctima de amenazas desde el 2019 debido a sus publicaciones y denuncias periodísticas sobre corrupción e información sobre grupos armados ilegales. De hecho, por ese motivo la Unidad Nacional de Protección, UNP, le había asignado un escolta, protección con la que contó hasta hace tres meses.



El director del medio digital Voces de Córdoba, quien tenía un amplio reconocimiento en la región por su labor como dirigente comunal y líder social, contaba con un esquema de protección que incluía escolta, chaleco y botón de pánico. Sin embargo, según la UNP, en el día del homicidio Moreno habría solicitado a su escolta que lo dejara solo.



“El escolta asignado manifiesta que el protegido le dijo el sábado 15 de octubre, a las 11.20 am, que no requería de su protección más ese día y que estuviera pendiente hasta nueva orden. El escolta dice que se enteró de la muerte del comunicador al día siguiente mediante llamada telefónica de otro escolta”, resalta el comunicado de la UNP.



Conforme a esto, el presidente de la SIP, Jorga Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, se solidarizaron con la familia y los colegas de Moreno e instaron a la Fiscalía a "tomar acciones rápidas para investigar la autoría material e intelectual del crimen y que este no quede en la impunidad".



Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, expresaron "sorpresa" por el retiro del esquema de seguridad al periodista e instaron al organismo encargado a que explique las razones de esa decisión.



Según denuncia de la Flip, en julio de 2022 las amenazas que recibió el periodista fueron reportadas al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas –Cerrem- de la UNP, y ahí se había pedido un refuerzo a su esquema de seguridad. No obstante, pese a las solicitudes de la Flip y el periodista, la UNP decidió mantener el esquema que ya tenía.



Sobre esto, la UNP aseguró que por evidencias de riesgo el grupo de análisis estaba haciendo un nuevo estudio que no había sido conocido por Cerrem, aunque también aclaró que en este comité la UNP tiene voz, pero no tiene voto.



El crimen de Moreno se suma este año en Colombia a los de Dilia Contreras, directora del programa digital La Bocina Col, y de Leiner Montero, director de la emisora comunitaria Sol Digital Stereo, asesinados el 28 de agosto en el municipio de Fundación, en el departamento de Magdalena.



Los directivos de la SIP afirmaron que este ha sido "uno de los años más letales para la prensa de las Américas" y adelantaron que será uno de los principales temas de discusión de la Asamblea General en Madrid, del 27 al 30 de octubre. Desde enero a esta fecha fueron asesinados 37 periodistas y trabajadores de medios en México, Haití, Ecuador, Honduras, Brasil, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Colombia.



Además, cabe resaltar que en lo que va corrido del 2022, seis comunicadores de Montelíbano han reportado amenazas y otros dos han sido hostigados en otros municipios del departamento. Este asesinato profundiza el riesgo y la sensación de miedo para ejercer el periodismo. Por ello también solicitó a la Fiscalía mayor celeridad para así dar con los responsables del hecho, aseguró la FLIP