La preocupación que generó en Colombia el anuncio del ELN sobre cese al fuego bilateral

Luego de que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, negará haber llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional para realizar un cese bilateral al fuego, varios personajes políticos han reaccionado ante este hecho, calificándolo como un hecho preocupante e irresponsable por parte Gobierno y su búsqueda de la paz en Colombia.



Una de las primeras reacciones fue la de Humberto De la Calle, quien manifestó que es una situación confusa e inverosímil. "Es un momento confuso donde no podemos comprar precipitadamente estas aseveraciones, de ser cierto lo que dice el ELN, naturalmente es un error del Gobierno, pues solo de la mesa de diálogo, deben salir las decisiones acordadas", subrayó De La Calle.



Además, el senador señaló que haberle hecho publicidad a esto, sin tener nada consolidado, es un error grave de negociación, ya que estos anuncios requieren de mucho cuidado y un buen manejo de la confidencialidad.



Le puede interesar: "No hemos discutido con el Gobierno ninguna propuesta de cese al fuego bilateral", ELN



Por su parte, Camilo González Posso, presidente de Indepaz, manifestó que es una buena noticia, porque se está precipitando esta discusión, lo que puede llevar a que haya una disminución notable del fuego con la fuerza pública. "Hay ceses simultáneos que deben pasar a ser ceses formales", puntualizó.



Igualmente, el representante a la Cámara del Partido Conservador, Wadith Alberto Manzur, expresó: “Otra muestra más de que el ELN no tiene voluntad de construir paz en el país, el Gobierno Nacional le ha dado todas las garantías, no solamente a este grupo al margen de la ley, a todos los demás para que comencemos a construir una paz total”.



A estas voces, también se unió la del excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien afirmó vía Twitter: “INCREÍBLE. ELN anuncia que no han firmado ningún cese bilateral del fuego!. ¡Los militares se enteraron por Twitter que estaban en cese al fuego con 5 grupos armados! Como dicen los campesinos, "mala tos le siento al perro". Falta de rigor, transparencia y pedagogía. Así no es. Mal”.



El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, fue otro de los que reaccionó y dijo: “Ese afán desmedido del Gobierno de realizar anuncios que no se permiten tener certeza sobre si el cese al fuego va a evitar el narcotráfico, homicidio y extorsión”.



Esto fue lo que dijo el senador Humberto De La Calle sobre el anuncio del ELN y su desautorización a las declaraciones del Gobierno Nacional por el cese al fuego bilateral. pic.twitter.com/UTfHcthUBy — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 3, 2023