La migración y el medio ambiente, temas del presidente Duque en Cumbre de las Américas

La migración y el cuidado del medio ambiente son algunos de los temas principales que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha abordado en la Cumbre de las Américas, que se está desarrollando en Los Ángeles, Estados Unidos.



En temas de migración, el presidente Duque le hizo un llamado a los países más ricos del mundo para que apoyen a los venezolanos que han tenido que salir de su territorio por la dictadura del presidente Nicolás Maduro.



“Necesitamos que el mundo entero y los países más ricos y poderosos del mundo también entiendan que hay que responder a esa necesidad de los hermanos y hermanas de Venezuela y de tantos migrantes. No somos un país rico, pero no podemos tampoco esperar a que los recursos de la comunidad internacional lleguen”, aseguró Duque en el país norteamericano.



El presidente también reiteró: “Yo quiero hacer ese llamado a la comunidad internacional para que los desembolsos se compaginen con las declaraciones de aportes. Es muy importante la coordinación, mucho más que la fragmentación. No necesito ser presidente para defender la democracia en América Latina, ni para defender el retorno de la democracia en Venezuela. Seguirá siendo mi lucha hasta lograrlo”.



Frente al medio ambiente, con el respaldo y apoyo de países como Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá, y México, el presidente Duque firmó la declaración América por la Protección del Océano, que evidencia el respaldo de esos territorios al acuerdo firmado con Ecuador, Costa Rica y Panamá en la COP26 para la protección de las zonas marinas.



“En nombre de esa comunidad damos otro paso histórico en la protección de los océanos. Unirnos a esta iniciativa es refrendar ese acuerdo que se marcó en Glasgow y hoy, una vez más, en el espíritu del multilateralismo, y en el espíritu de esta Cumbre de las Américas, firmamos esta iniciativa porque tenemos que seguir sumando más países y más fuerzas para esta defensa”, expresó Duque durante la firma.



Durante su participación el presidente Duque ha compartido con sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; de Ecuador, Guillermo Lasso; de Chile, Gabriel Boric, entre otros.