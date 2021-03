"La inversión pública es la línea directa para crear empleo en Colombia": Mintrabajo

Natalia Moreno Quintero

Un año cumplió Ángel Custodio Cabrera al frente del Ministerio de Trabajo. Fue precisamente el 27 de febrero de 2020 cuando asumió las riendas de la cartera, ocho días antes de que se reportará el primer caso de covid-19 en el país y 16 para que el país entrará en una cuarentena generalizada por cuenta del virus, que golpeó sin piedad el mercado laboral en Colombia.



Un golpe del que no se ha logrado recuperar en estos 12 meses, pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional a través de diferentes programas, que aunque no fueron la cura a un problema estructural que trae de muchos años atrás, como lo señala el funcionario, sí evitó que fueran muchas más las personas que perdieran su trabajo en medio de una crisis que apenas empieza a despuntar.



El ministro, en entrevista con Colprensa, explicó las medidas que se han tomado a lo largo de estos 365 días para mitigar los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral y lo que viene para tratar de cerrar este gobierno con una tasa de desempleo en un dígito.

Lea además: Así está la participación política de las mujeres en Cali y el Valle

¿Qué balance hace de su primer año al frente del Ministerio de Trabajo?



Un primer año atípico, un año donde muchos no estábamos preparados, unas responsabilidades novedosas, atender una situación compleja, porque yo me posesioné y a los ocho días se declaró la pandemia y desde ahí empezamos a dar respuestas. El primer gran reto que tuvimos que sortear era cómo podíamos conservar los puestos de trabajo, fue muy difícil, pero cuando creamos la figura de trabajo en casa vimos que fue un éxito como respuesta a la crisis.



Cuándo arrancó la pandemia nos preguntamos cómo podíamos enviar a la gente a la casa y por eso creamos una norma temporal con la cual no habían costos elevados por parte del empleador y el trabajador poco a poco fue acomodándose, por eso después colocamos la figura del subsidio de la conectividad, con el cual reemplazamos el subsidio de transporte. Esos son los dos temas que resaltó frente al impacto, normas laborales pequeñas que tuvieron un gran impacto



¿Cómo se ve reflejado eso en cifras?



Dentro de los mecanismos dispuestos para apoyar a los más afectados estuvieron temas como Protección al Cesante, Auxilio a cesantes en lista de espera, Retiro excepcional de cesantías, Programas de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, Colombia Mayor y a adultos mayores en lista de espera. A la fecha no he firmado un solo despido colectivo, porque primero trabajamos en un proceso de dialogo y logramos que 130.000 puestos se salvaran en medio de la pandemia.

En Protección al Cesante se beneficiaron a cerca de 257.000 personas, con ayudas por 537.490 millones de pesos; en Auxilio al cesante en lista de espera se beneficiaron 162.000 personas, con una destinación de 77.000 millones y con el retiro de las cesantías llegamos a cerca de 400.000 personas. Estos son los temas que entregamos en ese informe de año.



Cuando usted asumió, el virus ya estaba circulando, pero no se esperaba que fuera a traer complicaciones tan fuertes. ¿Qué tanto le cambiaron los planes con los que llegó?



Cuando llegué al Ministerio lo primero que me pidieron fue revisar una posible reforma laboral, así que llegué preparado para eso, pero cuando arranca la pandemia todos los temas laborales se alteraron, tuvimos que crear el subsidio al desempleo, el subsidio al trabajador cesante, creamos la enfermedad profesional para los médicos, por eso al final del año conformamos la misión de empleo, para abordar los temas estructurales del pasado y los temas que nos está dejando la pandemia, los cuales tenemos que revisar urgentemente.



Usted habla de temas estructurales, ¿cuáles?



El análisis preliminar es que el tema de la tasa de desempleo es un problema estructural y lo está demostrando la pandemia. En diciembre los índices de desempleo estaban muy cerca a los de hace un año, pero nos sorprendió ahora en enero, porque se volvió a cerrar prácticamente el país, eso demostró que una cuarentena repercute terriblemente en el empleo y afecta más al empleado informal, porque la gente para totalmente y le cierran la actividad, pero el trabajador formal tiene otras alternativas.



¿Cómo enfrentar esos problemas estructurales e impulsar esa reactivación del empleo?



Inversión Pública, ese es la línea directa para crear empleo; la entrega de subsidios de vivienda, crear políticas de vivienda y generar puestos de trabajo. Usted invierte en infraestructura, puentes, vías, hospitales, educación y eso genera puestos de trabajo y en eso estamos trabajando. Luego está la Ley de Emprendimiento, que empieza a fortalecer las pequeñas y las medianas empresas, que son las más débiles, que no lograron soportar ni mantener sus puestos de trabajo, entonces hay que apoyarlas y parte de esta ley va en apoyar a sectores como el turismo.



Y para enfrentar el problema de la informalidad y que más empleos se generen de manera formal...



La Misión de Empleo dice que cualquier reforma laboral tiene que ir con protección para la vejez y normas que permitan el crecimiento del empleo. En ese sentido, en lo que tiene que ver para la protección de la vejez, porque la pandemia desnudó eso, creamos el piso de protección social, toda persona que tenga contrato con menos de un salario mínimo, con tiempo parcial, tiene que tener una protección a la vejez, este es el primer paso a la formalidad.



Vamos a iniciar una experiencia piloto con la Federación Nacional de Cafeteros, sus recolectores de cosecha que son temporales, que les pagan menos de un salario mínimo, para garantizar su seguridad social, en eso estamos en este momento trabajando. Esperamos que cuando termine la Misión de Empleo en un par de semanas, nos planteen más propuestas y ya miraremos en la mesa de concertación laboral para proponer al Congreso de la República.



¿Cómo va esa implementación del piso de protección social?



Ese tema ha sido bien complejo, porque algún sector laboral lo satanizó, pero hoy ya estamos sacándolo adelante con mucho trabajo en esta primera etapa de pedagogía, de divulgación, mirando sectores que posiblemente se van a beneficiar, por eso también la experiencia piloto de la Federación de Nacional de Cafeteros, que hemos conversado con otros sectores agrícolas y estamos trabajando en eso.



¿Para cuándo estaría ese primer informe de la Misión de Empleo? ¿Qué se conoce?



Dos temas muy concretos y es que cualquier reforma laboral tiene que incluir protección para la vejez y normas que permitan generación de más empleo. En este momento esperamos entre dos y tres semanas insumos, porque la Misión de Empleo va a proponer elementos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo van a presentar en dos o tres semanas, pero también las centrales obreras presentarán algunas propuestas, los empleadores y nos sentaremos en la mesa de concertación laboral; todos los temas están abiertos, no hay ningún tema vedado, todo lo que se ha escuchado será discutido en la mesa y la idea es buscar unos acuerdos mínimos para impulsarlos en el Congreso de la República.



¿El gobierno está pensando en presentar la reforma labora este año, teniendo en cuenta que ya se anunció también una reforma tributaria?



Para este primer semestre es la propuesta que estamos trabajando, pero vamos paso a paso. Ahorita la discusión inicial son las fuentes de financiamiento para todos los programas del gobierno, todo lo que hemos venido hablando requiere recursos y de alguna manera amortiguar toda la deuda que nos ha dejado el covid-19. El Gobierno ya está trabajando en esa línea y esperemos en los próximos días que resulta.



¿Qué temas se están trabajando en esa propuesta que esperan tener para el primer semestre del año?



Todos los temas están en discusión, protección al cesante, protección para el trabajo, inversión a largo plazo en seguridad social, todos los temas se van a tocar allí. Eso sí, hay temas en los que ya el Gobierno tomó decisiones, nosotros no vamos a tocar a las cajas de compensación laboral, pueden proponerlo, pero no lo vamos a tocar.



¿Cuáles son las proyecciones que hace el Gobierno para este año?



El mes de enero nos golpeó un poco, pero era obvio cuando hay un cierre, porque automáticamente repercute en el empleo, pero estamos proyectando en 2022 entregar el Gobierno con una tasa de desempleo en un dígito, esa es la propuesta que estamos trabajando.