La Iglesia invitó a los candidatos presidenciales a unirse en un pacto por la no violencia

La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) invitó a los candidatos a la Presidencia de la República a firmar un pacto por la no violencia en medio de la contienda electoral. Esto, como respuesta a la solicitud del Papa Francisco que instó a todos los obispos "motivar al país al diálogo y la reconciliación".



Monseñor Héctor Fabio Henao anunció el pacto por la no violencia en medio de una rueda de prensa en la mañana de este viernes. El representante de la Iglesia Católica destacó que, desde hace días, los líderes de la CEC se reunieron con ocho candidatos a la Presidencia.



Esos encuentros fueron individuales (con cada candidato) y sin presencia de cámaras o medios de comunicación.



El objetivo de cada reunión era conocer las propuestas del aspirante a la Presidencia en torno a temáticas como el diálogo social y la violencia que enfrenta Colombia.



"Hemos invitado a los distintos candidatos a que se abran a la firma de un pacto por la no violencia en la campaña política”, destacó el líder de la Iglesia en Colombia.



Sobre la violencia en medio de la contienda electoral, monseñor Henao detalló que “según la MOE, esta campaña es una de las más violentas en los últimos 12 años, con más de 590 agresiones”.



Asimismo, la intención de la Iglesia con este diálogo es ayudar a mantener un debate electoral libre de lenguaje de odio, exclusión y racismo.



Y agregó que “el país necesita que se hagan todos los esfuerzos necesarios para escuchar las voces de otras propuestas políticas de manera respetuosa".



Por eso, los obispos de Colombia pidieron que se respete la vida de todos los candidatos y se garantice el fortalecimiento de una cultura democrática participativa.



Sobre el paro armado

En medio de la rueda de prensa, el obispo rechazó el paro armado, que anunció el Clan del Golfo y golpea a varios departamentos del país.



"Insistimos en que ese no es el camino, hay que mantener como prioridad de la sociedad el respeto por la vida humana, mirar con detenimiento las afectaciones a poblaciones inocentes, mantener el respeto por la misión médica, que se requiere de manera permanente, y el respeto al trabajo de familias que no tienen otra manera de sobrevivir si no ganan cada día los alimentos para sus hijos", fue el mensaje de Monseñor.