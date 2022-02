La historia detrás de la nueva canción de los Juegos Olímpicos de Invierno

El tenor italiano Andrea Bocelli, el reconocido pianista chino Lang Lang y la soprano china Lei Jia se han unido para dar vida a una nueva obra musical, “Forever You and Me”, realizada para presentarla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.



La canción se lanzó ayer con el Comité Organizador de Beijing para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2022 y la Federación de Círculos Literarios y artísticos de Beijing, y está disponible en todo el mundo a través de Universal Music Group. Un regalo cultural presentado por distinguidos músicos de China e Italia, ya que Milán y Cortina d'Ampezzo serán los anfitriones de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2026, ´Forever You and Me´ es cantado en chino e inglés por Andrea Bocelli y Lei Jia, con Lang Lang en el piano. La canción está compuesta por Shu Nan con letra de Zhang Heping.



"Es una gran alegría para mí colaborar con dos extraordinarios artistas chinos: la soprano Lei Jia (que fue una feliz sorpresa para mí) y el pianista Lang Lang: un querido amigo, con quien hacer música es siempre un momento de gran mejora artística. Como artista, creo que es mi responsabilidad poder hablar al corazón de todos. Fue un honor poder dar mi modesta contribución al evento deportivo más grandioso de la tierra, que tiene lugar en un país que amo y donde vive un tercio de la población mundial; un país extraordinariamente rico en historia de miles de años. La cultura y el arte, en todas las latitudes, son un instrumento de comprensión mutua y un valioso apoyo para el desarrollo y la paz del mundo, uniendo a las personas y eliminando inmediatamente cualquier posible desconfianza", comentó Andrea Bocelli.



Los colaboradores de mucho tiempo Zhang Heping y Shu Nan piensan que la nueva canción refleja la filosofía tradicional china de "la verdad última será de la simplicidad última". Con sus letras simples, pero significativas, melodías tiernas, pero poderosas, “Forever You and Me” es una oda al espíritu olímpico: paz, amistad y unidad, que llama a la unión, la cooperación y la esperanza.



“Para mí, 'Forever You and Me' es un eco o recuerdo de los Juegos Olímpicos de Verano de Beijing hace 14 años. También llama a una imagen de Beijing como la primera ciudad olímpica dual del mundo. La melodía es cálida y conmovedora, la letra evoca la cultura china. Nos encantaría compartir nuestra pasión por los deportes de nieve y hielo con todos en el mundo. Pienso que la canción permanecerá en los corazones de personas de todo el mundo”, explica Lei Jia, una de las participantes de la canción.



Por otra parte, el compositor Shu Nan considera que China ha tenido un gran cambio en los últimos años viendo como Pekín se ha convertido en la primera ciudad de la historia en celebrar los Juegos en dos temporadas y lo positivo de esta oportunidad para el país.



Andrea Bocelli, por su parte, dará un concierto en las playas de Cancún, el próximo 26 de febrero. Será su regreso a los conciertos presenciales después de la larga pausa de la pandemia, en un lugar paradisiaco de México: Playa del Carmen, entre la arena y el mar, al aire libre. Luego, dará otro concierto de las mismas características en Ensenada, Baja California (México), entre un viñedo y el Pacífico, el 11 de junio.