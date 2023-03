Joven universitaria denunció ser violada y robada por un taxista en Bucaramanga

Un compartir entre compañeros de trabajo terminó con una amarga experiencia para una joven de 18 años que reside en Floridablanca. Según su denuncia fue amenazada, robada y violada por un conductor de un taxi de Bucaramanga.



La mujer labora en las mañanas y en las noches estudia en las Unidades Tecnológicas de Santander.



El pasado sábado en la noche, junto a dos compañeros de trabajo se fueron a tomar unas cervezas y a bailar a una discoteca en ‘Cuadra play’, en Cabecera del Llano.



La noche transcurrió sin contratiempos y a las 3 de la madrugada del domingo decidieron irse para sus casas.



Sus compañeros se movilizaban en una moto por lo que ella debía tomar un servicio de transporte público.



“Los dos amigos le dijeron que la iban a llevar, pero mi hija se negó porque no quería que tres se fueran en una motocicleta. De pronto se accidentaban o los detenían las autoridades de tránsito. Lo que le reprocho a sus compañeros es por qué uno de ellos no se fue en taxi y el otro llevaba a mi hija”, manifestó la madre de la víctima.



Sin embargo, después de salir de la discoteca los tres se desplazaron a la carrera 33 con calle 48 para buscar el transporte para ella.



La carrera 33 estaba casi vacía y por varios minutos tuvieron que esperar a que pasara un taxi para que la llevara hasta su casa en el barrio La Cumbre.



Una vez se subió al vehículo amarillo, sus compañeros se fueron en la motocicleta para sus hogares. El carro tomó la 33 hacia el sur.



Según recuerda la joven, el conductor no pronunció palabras durante parte del recorrido, pero cuando llegaron al intercambiador de Fátima, el sujeto, aprovechando la soledad de la madrugada, se estacionó, sacó un cuchillo y le dijo que le entregara todas las pertenencias.



“Mi hija solo tenía un celular y el tipo ese se lo robó, no era costoso. Llevaba una ‘carterita’ con el dinero para pagarle la carrera y no tenía más”.



El taxista empezó a manosearla para ver si escondía algún objeto de valor. Según el relato de la universitaria, al ver que no llevaba más cosas, el tipo le colocó el cuchillo en el cuello y la obligó a que le hiciera sexo oral o la mataría.



Amenazada accedió y al terminar, el hombre la empujó del carro, se golpeó en una rodilla y la joven quedó sobre la carretera.



Por fortuna para la víctima otro taxista pasaba por el lugar y este le ayudó a que llegara a la casa en el barrio La Cumbre. Allí le contó a la mamá lo que le sucedió.



“Quiero que se capture a ese sujeto, ya colocamos la denuncia ante la Fiscalía, pero hemos tenido inconvenientes porque hay cámaras que podrían identificarlo y nos dicen que debemos hacer más solicitudes para obtener los videos”, puntualizó la madre.



Además, ya fue llevada a Medicina Legal y se han tomado muestras de semen en su ropa para identificar al violador.