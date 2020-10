JEP cita a altos funcionarios del Gobierno a responder sobre seguridad de excombatientes

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP convocó a audiencia pública, el 25 de noviembre, en las instalaciones de la Jurisdicción, dentro del trámite de estudio de medidas cautelares de protección integral para los comparecientes que firmaron el Acuerdo Final de Paz.



A la fecha, 230 exintegrantes de las antiguas Farc-EP, firmantes del Acuerdo de Paz, han sido asesinados.



En la diligencia del 25 de noviembre la JEP verificará el cumplimiento de las órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes.

El tribunal de paz aseguró que se verificarán las garantías de seguridad para la reincorporación en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico. También se revisarán lo realizado para prevenir y superar de la estigmatización, en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación.



Finalmente, el 25 de noviembre se verificarán los planes de lucha contra la impunidad y política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico, en el contexto de las garantías de no repetición.

Los citados

A la audiencia están citados los siguientes funcionarios de las entidades estatales vinculadas:



1. Alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos Arévalo.

2. Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila Peñalosa.

3. Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera.

4. Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos.

5. Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García.

6. Procuradora Delegada con Funciones de Seguimiento al Acuerdo de Paz, Mónica Cifuentes Osorio.

7. Defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, Ricardo Arias Matias.

8. Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

9. Director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos Martínez



La Sección de Ausencia de Reconocimiento estableció que solo podrán delegar su asistencia a la diligencia a viceministros y vicefiscal, y únicamente previa justificación y verificación por parte de la JEP de la imposibilidad funcional de asistir. En las demás entidades no se aceptará delegación. Los funcionarios asistentes deberán permanecer durante la totalidad del desarrollo de la audiencia.