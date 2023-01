Inicia proceso de preregistro para las pruebas Saber Pro y Saber TyT del 2023 -I

A partir de este lunes 23 de enero las universidades de educación superior (IES) podrán registrar a sus estudiantes para presentar las pruebas Saber Pro y Saber TyT del periodo 2023 – I.



Así lo dio a conocer Andrés Molano, director general del Icfes, a través de un comunicado: “Hacemos un llamado a las IES para que, de acuerdo con el cronograma, realicen el proceso de preregistro de los estudiantes entre hoy lunes 23 de enero y el viernes 10 de febrero. No es necesario haber aprobado el 100% de los créditos para realizar este proceso”, explicó.



"Esta evaluación, que se realiza dos veces al año y es pionera en América Latina, entrega información detallada sobre las competencias genéricas y específicas de los estudiantes que hoy cursan diferentes programas académicos en las instituciones de educación superior del país. Buscamos identificar qué habilidades dominan los estudiantes universitarios que están próximos a culminar su educación superior y cuáles deben fortalecer”, agregó el director general.



Quienes estén próximos a culminar sus estudios universitarios podrán presentar sus exámenes bajo modalidad electrónica, en sitio, entre el sábado 27 de mayo y el domingo 11 de junio.



Entre el lunes 13 de febrero y el viernes 3 de marzo los estudiantes deberán realizar su inscripción de registro ordinario, de acuerdo con las indicaciones dadas por el Icfes. La fecha límite para pagar el examen irá hasta el 13 de marzo.



La publicación de citaciones se llevará a cabo el 12 de mayo. Finalmente, el domingo 11 de junio tendrá lugar la aplicación del examen.



Las pruebas Saber Pro y TyT no son solo un requisito de grado, también son un instrumento útil para la medición de la calidad educativa de las instituciones de educación superior.