Colegios no pueden obligar a comprar útiles escolares a proveedores exclusivos

Se aproxima el inicio del año escolar y ya muchos padres de familia se preparan para que sus hijos vuelvan a las aulas de clase con los útiles escolares necesarios para el desarrollo de las jornadas académicas.



Una temporada en la que siempre se generan inconformidades con los elementos que exigen algunas instituciones educativas, porque en ocasiones condicionan a los acudientes a comprar uniformes o libros de marcas o proveedores específicos.



Por esta razón, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) está brindando orientaciones a las secretarías de Educación, los establecimientos educativos y a los padres de familias sobre las directrices de ley que están vigentes en la solicitud de materiales educativos para este año.



La cartera de Educación explicó que a nivel nacional se mantiene activa la Ley 1269 de 2008, la cual señala que las listas escolares que incluyan útiles, uniformes y textos, deben ser entregadas a los padres de familia en el momento de la matrícula y no después.



“Debe estar previamente aprobada por el Consejo Directivo. No podrán exigir que entreguen estos materiales al establecimiento educativo”, menciona el documento.



La violación de esta ley puede ser sancionada con una multa que oscila entre los 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el colegio, resaltando que si este llega a reincidir en la mala conducta, podría ser cerrado definitivamente.



De igual forma, el MEN indicó que los establecimientos educativos no tienen autorizado exigir proveedores y/o marcas específicas a los acudientes para adquirir los elementos escolares.



Si los padres de familia encuentran alguna irregularidad en las listas pueden entregarlas a las secretarías de Educación, para su revisión. Denuncias que tendrán que ser revisadas a más tardar un mes antes de la iniciación de las labores escolares del correspondiente año lectivo, para aprobar solo los útiles que se ajusten plenamente al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada plantel.

¿La norma se está cumpliendo en Cúcuta?

La Opinión consultó a Eduardo Parra, presidente de la Liga Municipal de la Asociación de Padres de Familia de Cúcuta (Asopadres), para consultar si ya han recibido quejas o denuncias sobre irregularidades con las listas de útiles escolares, precisando que hasta la fecha no hay nada formal.



Sin embargo, mencionó que sí han recibido comentarios de que en algunos colegios religiosos, al parecer, exigen la compra exclusiva de algunos libros.



“No hemos podido detectar especialmente en cuáles, pero sí sabemos que les exigen que los libros solo los pueden comprar en el colegio, lo que parece una negociación con quienes los surten”, dijo Parra.



Manifestó que en los colegios privados sí se presenta esta situación, donde la compra de libros la deben hacer los padres de familia a través de medios virtuales con códigos asignados a cada estudiante. Según Parra, en estos planteles no permiten el uso de libros usados.



El representante de Asopadres añadió que los padres de familia tienen la libertad de comprar los útiles y uniformes donde deseen y de acuerdo a su capacidad económica, entendiendo, por ejemplo, que en colegios públicos no todos cuentan con los recursos para adquirir libros nuevos, por lo que pueden optar por libros usados que estén en buen estado.



Este medio conoció que mientras en algunas instituciones educativas oficiales de la ciudad entregan las listas escolares con la opción de adquirir libros de manera gratuita de forma virtual, otras dan las direcciones de las papelerías a las que deben acudir para comprarlos.