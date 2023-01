Advierten sobre limitantes para cumplir metas de Plan de Desarrollo en Educación

La Fundación Empresarios por la Educación (ExE) hizo un análisis de las 13 propuestas que plantea el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para la educación, que incluyen propósitos como mitigar los efectos de la pandemia en el aprendizaje, garantizar la trayectoria educativa completa de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y fortalecer a los docentes y directivos del país.



Le puede interesar: Minsalud expide resolución sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia



“A través de este análisis evidenciamos que tiene unos limitantes para cumplir con esa promesa de valor, ya que hay que solucionar unos temas muy importantes en términos presupuestales, de alcance y de focalización”, afirmó Andrea Escobar, directora ejecutiva de ExE.



En el PND, las 13 propuestas se orientan en un 23% a la permanencia, 15% a fortalecer a los docentes, otro porcentaje igual al acceso, la formación transversal y la calidad y 8% a la innovación, la tecnología y procesos administrativos.



El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ha planteado ya varios aspectos de este plan, relacionados con los planes de apoyo económico a través del Icetex, una reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 que fijan los recursos anuales que gira el Estado a las instituciones de educación superior públicas y la promesa de abrir 500.000 cupos nuevos en educación superior, esta última una propuesta ambiciosa para la fundación.



“Yo no pondría la palabra difícil pero si ambiciosa, por ejemplo estamos hablando de generar 500 mil cupos para educación superior, esta conversación es interesante y necesaria de lograr en un país donde la cobertura en educación superior es del 54%, tienes un 46% de jóvenes entre las edades de 17 a 21 que no están en el sistema educativo superior”, señaló Escobar.



Otro de los puntos que ha generado controversia tras las declaraciones del jefe de la cartera de educación, está relacionado con el retiro voluntario para docentes mayores de 60 años que se encuentren bajo el estatuto 2277, a quienes se les entregará una compensación económica, esto según Gaviria para refrescar la planta docente que permita mejorar la calidad de la educación y dignificar la labor docente.



“Esto es importante y esto no es un tema personal, esto es un relevo generacional para lograr calidad docente, porque las competencias que se están exigiendo en este mundo cambiante, las nuevas tecnologías, hay un reto de poder ajustarse a las nuevas tendencias, al final es poner sobre la mesa la oportunidad de traer nuevos talentos al sector educativo.” agregó la directora ejecutiva de ExE.



De otro lado, garantizar la trayectoria educativa completa también hace parte del PND y para esto se plantean tres estrategias enfocadas a la permanencia y dos con el acceso a la educación, entre estas se debe ampliar el Programa de Alimentación Escolar (PAE).



En 2021 de los 7.8 millones de estudiantes matriculados en preescolar, básica y media solo el 5.8 recibieron alimentación, por lo tanto para garantizar la cobertura total del programa es necesario incluir a 2 millones de estudiantes, entre las regiones focalizadas con menor cobertura están: Guaviare, Amazonas, Sucre, Casanare, Atlántico, Bolívar y Arauca.



El informe detalla que en temas de infraestructura de acuerdo con cifras de cerró el cuatrienio con 536 colegios nuevos o ampliados, 671 mejoramientos rurales, y 12.555 aulas nuevas, sin embargo el país aún presenta necesidades en planta física y tecnológica de las instituciones, entre ellos, la legalización de terrenos y garantizar el acceso a servicios públicos.



Finalmente, estos y otros objetivos son los que se presentarán al Plan Nacional de Desarrollo, considerados ambiciosos pero necesarios y que requieren de una evaluación profunda a los costos, aun cuando el ministro Alejandro Gaviria mencionó que el sector tiene un déficit de más de dos billones de pesos.