Ingrid Betancourt hablará sobre su secuestro ante la Comisión de la Verdad

Natalia Moreno Quintero

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt dará su testimonio este lunes ante la Comisión de la Verdad sobre la experiencia que vivió al estar más de 6 años secuestrada por las Farc.



El testimonio, que hace parte de un espacio que la Comisión ha denominado 'Contribución a la Verdad', será presentado de manera virtual, a partir de las 8:00 a.m., a través de los canales digitales de la entidad.



Ingrid Betancourt estuvo en poder de las Farc 6 años, 4 meses y 9 días y fue liberada el 2 de julio de 2008 junto con 11 miembros de la fuerza pública y tres contratistas norteamericanos en la Operación Jaque, llevada a cabo por el gobierno del presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa y futuro presidente, Juan Manuel Santos.

Le puede interesar: Adelantan en Bogotá acto de reconciliación por víctimas de protestas contra el abuso policial



Según la Comisión de la Verdad, "La experiencia personal de Ingrid Betancourt es necesaria para visibilizar los impactos del secuestro; y su proceso de recuperación es una voz de aliento y esperanza para los miles de víctimas del conflicto".



Además, según afirmó la entidad en un comunicado, se busca "conocer las reflexiones éticas y políticas de la excandidata presidencial sobre el cautiverio, así como su voluntad de paz y sus opiniones sobre el papel que ha jugado la corrupción en el desarrollo del conflicto armado son de la mayor relevancia para la Comisión y sus objetivos de esclarecimiento y no repetición".



Betancourt inició su carrera política como Representante a la Cámara por Bogotá en 1994, y antes de buscar la presidencia en 2002 fue elegida como senadora, curul que ocupó hasta 2001.



Después de su secuestro, se retiró de la vida política y ha escrito varios libros, entre ellos 'Cartas a mamá desde el infierno' y 'No hay silencio que no termine'.