Industria farmaceútica descarta el desabastecimiento de medicamentos en el país

Pese a la disparada del dólar, los problemas con varias materias primas importadas, el techo en los precios y la falta de una garantía de venta de la producción, la industria farmacéutica nacional descartó que se vaya a llegar a un desabastecimiento de medicamentos en el país.



En tal sentido se pronunció la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, Ascif, Clara Rodríguez, quien sostuvo que pese a que Colombia no tiene una industria de laboratorios nacional, el país sí podría enfrentar unos altos niveles de precios que en promedio estarían alrededor de 8 veces más frente al costo de los productos nacionales.



“Para nosotros es importante contar con unas políticas públicas, tener claridad del trabajo de fortalecimiento que desde el Gobierno Nacional se le dé a este importante sector de la industria colombiana que no es uno solo, sino 26 plantas farmacéuticas locales que hacen parte de que hacen parte de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF) y que han venido trabajando mancomunadamente con el sector hospitalario, cadenas farmacéuticas y droguerías”, destacó Rodríguez.



La dirigente gremial hizo el llamado al Gobierno Nacional, para que de manera urgente desarrolle una política industrial farmacéutica que favorezca la producción nacional para “incentivar la producción local colombiana, generar inversión en investigación y desarrollo, promover la compra del producto colombiano y generar alianzas regionales en países hermanos de América latina”.



La directora de la agremiación planteó además que “este es un mercado que afecta la salud pública que es atendida por privados y no cuenta con subsidios de Gobierno, sin mencionar que la sostenibilidad del sistema de salud respecto al abastecimiento de medicamentos en el país depende del empresario local y la industria nacional”.