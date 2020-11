Álvaro José Carvajal Vidarte

Jay Tomy, un influenciador de redes sociales, está en el centro de las críticas ante la indignación que ha generado un video en el que se ve cómo hace pasar jabones como paletas de chocolate y se lo da a varias personas, entre ellos adultos mayores.



El material audiovisual, que fue subido por el joven a sus perfiles y luego borrado, ha sido replicado por varios usuarios en redes sociales, que cuestionan fuertemente su actuar y piden a las autoridades una sanción.



En el video se ve cómo el influenciador compra las barras de jabón, les introduce un palo de helado y las 'baña' en chocolate, para así hacerlas pasar como paletas comestibles. Una mujer y un hombre participan del proceso.



Una vez deja listo el falso producto, sale a la calle con los otros dos jóvenes y fingen ser emprendedores. Abordan a varias personas en la calle y les ofrecen la supuesta paleta de manera "gratuita", a lo que las víctimas acceden, la prueban inocentemente y le dan ánimos a 'Jay Tomy' y sus amigos.

Un "influencer" de Cartagena hizo paletas de jabón para repartirlas a adultos mayores y habitantes de calle.



Esto es humillante, asqueroso e indignante. pic.twitter.com/5wtx58zM8x — Kathy Lambis Ricardo (@KathyLambis) November 24, 2020

Miren la 2da parte del video.



¿Por qué hay gente tan miserable en la vida? ¿Por qué? pic.twitter.com/MwBQGb9zVQ — Kathy Lambis Ricardo (@KathyLambis) November 24, 2020

A través de sus historias en Instagram, el creador de contenido aseguró que estaba tranquilo. "Veo cómo la gente critica tantas cosas sin saber realmente qué hay detrás de un video".



Aseguró que quienes lo critican "es la que estuvo en su casa sin hacer nada cuando personas de escasos recursos, familias damnificadas, estaban agonizando y fuimos a ayudar".



Afirmó que quienes participaron en el video de broma "son personas que estaban claras en lo que estaban haciendo y (lo que comían) no era jabón. Contenido, es contenido".



"Perdón sí le tengo que pedir a las personas que, de la manera correcta, me hicieron ver que ese video antes que entretener muestra cómo se atenta contra la integridad y la salud de las personas. Aunque realmente no sea así, es lo que vende el video y lo que muestra", apuntó.



El joven se dedica a crear videos de "broma" y subirlos a sus perfiles en Facebook (donde tiene más de 507 mil seguidores), Instagram (donde tiene 42,4 mil fans) y YouTube (donde suma 2,3 mil suscriptores).



Las autoridades de Cartagena no se han pronunciado al respecto sobre las posibles sanciones que podría enfrentar Jay Tomy por el hecho.