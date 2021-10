A propósito de la decisión de Martha Sepúlveda, quien se convertirá en la primera persona en el país en aplicarse la eutanasia por una enfermedad no terminal, la Iglesia Católica pidió a la mujer "reflexionar su decisión".



A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal exhortó a Sepúlveda, de 51 años de edad, a reconsiderar el someterse al procedimiento y le recordó "que Dios siempre nos acompaña".



"Martha, la invito a reflexionar serenamente sobre su decisión; ojalá, si las circunstancias se lo permiten, lejos del acoso de los medios de comunicación que no han dudado en tomar su dolor y el de su familia, para hacer una suerte de propaganda de la eutanasia, en un país profundamente marcado por la violencia", indicó en el documento monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida.

El prelado, quien también es obispo de Riohacha, argumentó que "ante las convicciones cristianas, la muerte no puede ser la respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso".



Indicó que la eutanasia, o el suicidio asistido, no resulta compatible con la interpretación de la Iglesia acerca de la dignidad de la vida humana, "como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos".



Ceballos Escobar finalmente invitó a los católicos "a unirse en oración por la señora Martha, su hijo, sus familiares y los profesionales que le rodean en la toma de esta decisiones" y la invitó a unirse a una eucaristía programada para el sábado 9 de octubre, a partir de las 8:30 a.m., que será transmitida por las redes sociales de la Conferencia Episcopal y la Diócesis de Riohacha.

Eutanasia está programada para el domingo

Martha Liria Sepúlveda tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), un padecimiento poco común y se convertirá en la primera persona del país en aplicarse la eutanasia por una enfermedad no terminal.



La mujer, residente en Medellín, pudo acceder al procedimiento tras la decisión de la Corte Constitucional, en julio de este 2021, de ampliar las causales para solicitar la muerte asistida en Colombia a través de la eutanasia, la cual solo se podía en caso de estado terminal del paciente.



La eutanasia está programada para realizarse el próximo domingo, 10 de octubre, a partir de las 7:00 a.m.



"Soy de buenas, tengo buena suerte. Y, como le digo, estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento: me río más, duermo más tranquila", dijo la mujer a Noticias Caracol.



La mujer, que se declara "católica, apostólica y romana" asegura que no ve una contradicción entre su decisión y los dogmas de su fe.



"Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos", indicó en la entrevista al mismo medio.