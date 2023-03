¿Hiperconectados? Cuatro de cada diez colombianos gasta su tiempo libre en redes sociales

Muchos colombianos han optado por practicar el llamado detox o desintoxicación digital por las consecuencias negativas que el excesivo uso de las redes sociales y del mundo digital en general ha traído a sus vidas y a su entorno.



De acuerdo con la profesora Chelo Morillo, de la escuela de negocio internacional EAE Business School, que analizó este tema, “el uso de las redes sociales sin control afecta la salud mental, genera frustración, confusión, insomnio, estrés, ansiedad, baja autoestima, distracción en el trabajo y estudio, aislamiento, bajo rendimiento, y desinterés por otros temas de la vida. Las adicciones, en su esencia más primitiva, desencadenan un efecto bola de nieve, arrasando con otras parcelas de la identidad y el entorno”.



De ahí que, exhortan los expertos, a hacer una desintoxicación digital, es decir, apartarse de las redes sociales, lo que no significa necesariamente abandonarlas por completo, sino, más bien, tomar un descanso temporal y establecer límites saludables.



Muchos personajes públicos han optado por tener detox. Es el caso del actor Andrés Parra y de la actriz caleña Margarita Rosa de Francisco, quienes eliminaron sus respectivas cuentas de Twitter.



Lea además: ¿Omega Pro fue otra estafa piramidal?: hablan las víctimas de la plataforma cripto que se 'esfumó'



“Cuando salió que había diez personas muy influyentes en Twitter en Colombia y que yo estaba entre ellas, me pareció una mala noticia para mí. Me parece peligroso porque yo en Twitter digo mucho disparate, pienso en caliente. He terminado distribuyendo información que no era verdadera, metiendo mucho la pata. Entonces dije: ‘me voy antes de que me siga más gente y que cuando meta la pata sea peor’”, declaró en una entrevista la artista caleña.



La desintoxicación digital brinda la oportunidad de reconectar con las personas de una manera más significativa. En lugar de enviar mensajes de texto y correos electrónicos se tienen conversaciones personales o por teléfono. Además, también puede mejorar la capacidad para concentrarse y ser productivos.



Este proceso también implica desconectarse de las redes sociales durante un período de tiempo específico, ya sea durante unos días, una semana o más. Durante este tiempo, las personas pueden centrarse en otras actividades que les brinden satisfacción y felicidad como hacer ejercicio, leer un libro, pasar tiempo con amigos y familiares, o simplemente, disfrutar del aire libre.



Daniel Galán Bermúdez, estudiante de octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente lleva año y medio sin hacer uso de redes como Twitter e Instagram, debido a diversos problemas emocionales generados por su uso excesivo.



“Cuando estaba en redes, sobre todo en Instagram, vivía comparándome todo el tiempo con los otros perfiles y las otras personas. Eso era un despropósito total. Comparaba todo. Comparaba mi vida, mi perfil, pensando que la vida de los demás era mucho más interesante que la mía. A veces también perdía mucho tiempo viendo historias. Esa red social me consumía demasiado y por eso tomé la decisión de eliminar mi cuenta y salirme de ahí. Llevo ahora año y medio sin Instagram y creo que fue la mejor decisión que he tomado. Sin embargo, es difícil no ser consciente de que es ‘importante’ tenerla de alguna u otra manera, porque ahí están todas las empresas, todas las tiendas, todos los contactos… pero, para mí, dejar esa red es como un ejercicio de autoayuda, de valorarme y valorar mi tiempo”, indicó Galán Bermúdez.

Lea también: La silenciosa revolución que los pájaros están haciendo en fincas del Kilómetro 18

¿Cómo realizar un 'Detox' digital?

Hay muchas maneras de realizar una desintoxicación digital. El experto en redes, Mario Paredes, vicedecano de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y la escuela internacional EAE Bussines School brindan los siguientes tips :



1. Fijarse objetivos realistas: es importante comenzar a estipular tiempo de uso del móvil, se puede empezar quitando unos minutos. Después, establecer límites de tiempo. Por ejemplo, usted puede delimitar la cantidad de horas que pasa en su celular. Si pasa 4 horas diarias, puede reducirlas a 2.



2. Utilizar el método de Pomodoro. Este consiste en cronometrar el tiempo de trabajo. Por ejemplo, establece 25 minutos de trabajo directo sin distracciones y luego 5 minutos de descanso en donde puede revisar redes.



3. Desactivar las notificaciones del móvil: dejar activadas las que sean de vital importancia, como el tono de llamada para emergencias.



4. Utilizar aplicaciones que permitan monitorear el tiempo de uso.



5. Reemplazar el teléfono por un libro, sobre todo, antes de irse a dormir.



6. Desinstalar las aplicaciones de su dispositivo móvil para reducir la tentación de estarlas revisando constantemente.



7. Empezar a construir el hábito de dejar el móvil en una habitación diferente a la que duerme por las noches: esto hará que no se use en tiempo de descanso.



8. Planear la semana con actividades donde no se requiera teléfono móvil, hacer ejercicio al aire libre es una buena opción. No está de más resaltar la importancia de compartir tiempo calidad con los seres queridos en lugares físicos y de manera presencial.



9. Entienda que lo que se ve en las redes sociales no siempre es real.

10. Aprender a priorizar los tiempos del día para tener tiempos de conexión ‘online’ y otros tiempos en vivo.