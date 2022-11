Hidroituango: Daniel Quintero dice que las turbinas se podrán prender este martes

Otro giro en su discurso dio el alcalde Daniel Quintero dentro de la maraña de anuncios en que se convirtió la fecha de encendido de Hidroituango. Pese a enviar mensajes contradictorios en la última semana sobre las pruebas y el estado del proyecto, este viernes afirmó que EPM está listo para prender la primera unidad este martes 15 de noviembre.



“Estamos listos para entrar en operación, estamos evaluando cuáles son los efectos de las decisiones que están tomando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Anla y el consejo departamental del riesgo que determinarán cuáles son las condiciones de la evacuación, y si pudiéramos hacerla o no este martes para iniciar operación”, afirmó el mandatario.



A renglón seguido, añadió: “vamos muy bien, estamos listos para prender turbinas, las pruebas salieron bien. Listos para prender el 15 (de noviembre), obviamente vamos a respetar las condiciones que se han estipulado. En el marco de esa conversación con el Gobierno Nacional esperamos identificar qué condiciones tiene la evacuación para saber si podríamos iniciar el próximo martes o no”.



Le puede interesar: "Dos decisiones mundiales nos condenaron a ser un lugar de muerte y fosas comunes": Petro en Foro de Paz de París



Sola una semana atrás, Quintero anunció que había concertado con el Gobierno Nacional más tiempo para ejecutar las pruebas necesarias de Hidroituango y que se gestionarían los plazos con las instituciones para evitar las sanciones, sin embargo, el martes pasado sorprendió al decir que era inminente la multa si no se genera energía este mes y que no hay plata con qué pagarla, un tono bien distinto al del mes pasado cuando envalentonado dijo que prefería pagar 3 billones de pesos antes que entrar a generar con riesgos.



La declaración del alcalde se da horas después de conocerse que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) envió una solicitud a EPM el pasado 8 de noviembre en la cual dio plazo de un mes para actualizar el plan de contingencia para la entrada en operación de las unidades 1 y 2 de Hidroituango.



Una de las cosas a la que le apuntarían es a que los municipios aguas abajo como Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia entren como área de influencia directa, una figura que obligaría a EPM a tener nuevas responsabilidades con estas comunidades. Esta idea ya se había sugerido incluso en las épocas del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sin embargo, la empresa no estuvo de acuerdo.



Esta nueva exigencia del Anla dificultaría aún más el cumplimiento de los plazos para encender las primeras dos unidades de la central hidroeléctrica este mes, teniendo en cuenta que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) ya recomendó la evacuación de las comunidades aguas abajo más cercanas al proyecto, ubicadas en el corregimiento de Puerto Valdivia, en Valdivia, y algunas zonas de Tarazá hasta el sector El Doce.