El exintegrante de las Farc, Henoc Capera, reconoció ante el magistrado de la JEP, Farid Benavides, que secuestraron menores de 14 años de edad. Además se pronunció sobre el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado.



De acuerdo con el exguerrillero, estos secuestros se daban bajo las ordenes de Adán Izquierdo, con el objetivo de extorsionar a las familias de los menores.



"Yo pasé el reporte, el día de ayer retuvimos a los menores y yo le escribo así- A Adan Izquierdo- porque eran menores de edad. Hay un niño entre 13 y 14 años y el otro tienes 16 no había cumplido los 17", contó a la Jurisdicción.



De igual forma, Capera indicó que algunos de estos jóvenes permanecieron por mucho tiempo en cautiverio. Sin embargo, no especificó cuanto tiempo.



Por otra parte, el exintegrante de la Farc aclaró que las reglas de convivencia que manejaban con la comunidades en los sitios donde delinquían no eran acordadas, sino impuestas. Además contó que en algunos civiles murieron por incumplir estas normas.



Asimismo, reveló que una de las ordenes en las Farc era que si habían personas homosexuales, estas debían ser retiradas.



Por su parte, el magistrado Benavides le consultó a Capera que en caso de haber un guerrillero gay, este podría convivir con su pareja homosexual, a lo que él contestó que "en las Farc no era permitido", aclarando que "ni los reglamentos ni los estatutos no decían nada frente a eso, pero igual no era permitido”, agregando que si era el caso, esta persona debía salir de las Farc.



Aunque no era el momento para hablar del tema, el exguerrillero confesó que le sorprendió cuando el secretariado de las Farc se adjudicó el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, pues, según él, en la guerrilla jamás se escuchó la orden de asesinar al líder conservador.



“A nosotros nos sorprendió cuando dicen que matamos a Álvaro Gómez, cuando las investigaciones habían dicho otras cosas, y pues ellos, a Álvaro Gómez lo reconocían como un contrincante, alguien que hacía propuestas claro, en contra de nosotros, pero que dijeran que hay que matarlo no”, dijo.