Recomiendan seguir usando tapabocas en sitios cerrados por pico respiratorio en el país

Aunque desde el 15 de mayo no es obligatorio el uso del tapabocas en espacios abiertos y cerrados para prevenir los contagios de covid-19 en lugares con altas coberturas de vacunación, algunas instituciones educativas están recomendando a sus estudiantes considerar el uso del tapabocas por el incremento de enfermedades respiratorias asociadas a la actual ola invernal



En Bogotá, la vicerrectoría de la Universidad Nacional recomendó mantener el uso del tapabocas en espacios cerrados como salones “especialmente si no es posible una ventilación adecuada”.



Asimismo, recomendaron mantener las medidas de bioseguridad como son la ventilación natural, el distanciamiento físico y el lavado de manos. “Si presenta síntomas respiratorios, debe mantener el uso del tapabocas de alta eficiencia de manera permanente”, informaron en un comunicado este jueves.



El Ministerio de Salud informó que en el país, pese a que el comportamiento de transmisión por covid-19 es baja, actualmente se presenta un pico por infecciones respiratorias agudas. En el país circulan normalmente más de 21 virus respiratorios pero su incidencia en la población aumenta por esta época debido a las lluvias que se presentan en el país.



La Asociación de Salud Pública y la Asociación de Medicina de Urgencias, señaló que, sólo en Bogotá, las redes hospitalarias y en urgencias pediátricas están a más del 100% y las Unidades de Cuidado Intensivo la ocupación sería del 93%, según cifras no oficiales.



Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá recomendó a la población tener cuidado cuando se presente cualquier tipo de infección respiratoria por lo que dijo que es necesario continuar con las medidas de autocuidado ante cualquier síntoma gripal con ocasión al actual pico epidemiológico de enfermedades respiratorias agudas, que habitualmente se presentan durante esta época del año.



Las personas con enfermedades respiratorias deben usar permanentemente el tapabocas (cubriendo boca y nariz), aislarse por siete días, aumente la frecuencia del lavado de manos y mantenga ventilados todos los espacios.