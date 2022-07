"Hemos tenido secuestros, heridos y fallecidos": Asocaña sobre invasiones en el Cauca

No cesa la tensión en el Cauca, especialmente en el municipio de Padilla, donde comunidades indígenas intentaron invadir predios pertenecientes a campesinos e ingenios azucareros.



A raíz de esta situación, los trabajadores han manifestado que temen por lo que les pueda suceder, pues un grupo de encapuchados ha rondado por los predios de la vereda en Llano de Tabla en varias ocasiones.



Incluso, varios trabajadores han dejado de cumplir con sus obligaciones, con el fin de salvaguardar sus vidas.



Mientras tanto otro están adelantando una protesta para las próximas horas, con el objetivo de hacer un llamado a los autoridades, para que les garantice la seguridad en el territorio.



"Hay una amenaza en general y es que ellos nos dicen que como sea se meten a esa finca, entonces no se puede trabajar tranquilo, los habitantes de la vereda tampoco están tranquilos porque no sabemos en qué momento van a arremeter y ellos dijeron que así fuera por encima de la comunidad", indicó uno de los trabajadores a Blu Radio.



Por su parte, Claudia Calero, presidente de Asocaña, dijo que esta problemática no es nueva, pues la situación se viene presentando de 2014 y cada semana es peor. Esto no solo por la invasión de más de 6 mil hectáreas, sino por el riego que viven los colaboradores.



"Estamos en una situación muy crítica porque nuestros trabajadores están siendo afectados. Ya hemos tenido secuestros, heridos también trabajadores fallecidos", aseveró Calero.



De acuerdo con Asocaña, ya han presentado más de 600 denuncias ante las autoridades por esta situación. Además anunciaron que estás dispuesto a dialogar, según como lo dijo el presidente electo, Gustavo Petro, siempre y cuando los hechos de violencia no se sigan presentando.