Juan Felipe Delgado Rodriguez

Carlos Carreño, de 50 años, es el primer colombiano en ser voluntario para los estudios de la tercera fase de la vacuna contra el covid-19 que desarrolla Janssen, filial de Johnson y Johnson.



El hombre se sometió al tratamiento en la Fundación Cardiovascular de Colombia, ubicada en Floridablanca, Santander.



“Hay más cosas tenebrosas, el covid no, la ciencia está para superarlo, toca creer en la ciencia”, dijo Carreño, quien trabaja en organización de eventos



El paciente también señaló que la farmacéutica y los médicos de la Fundación Cardiovascular de Colombia están siendo muy estrictos con los protocolos del estudio.



“Vengo de dos días de pruebas, muchos exámenes, son los protocolos que tienen ellos diseñados para eso”, apuntó.



Además, Carreño contó que pasadas 24 horas de aplicada la vacuna no ha experimentado efectos secundarios y que "todos los días hay que reportar en una app si he presentado síntomas, pero hasta ahora no he sentido ninguno".



Y agregó "mi esposa también quiere participar porque le he dicho que esto es un gran avance para la medicina en Colombia".



Por su parte, Federico Silva, jefe de Neurología y de Estudios Clínicos de la Fundación Cardiovascular de Colombia, manifestó que los voluntarios pueden sentir algunos efectos secundarios tras la aplicación de la vacuna.



"Una reacción de dolor de cabeza, fiebre, malestar general, como sucede con algunas vacunas", afirmó el profesional de la salud.



Según datos entregados por los centros clínicos que están llevando a cabo el estudio, alrededor de 1.300 voluntarios manifestaron su deseo de contribuir a las pruebas.



Hasta el momento 900 personas se han inscrito, de las cuales solo se van a incluir 500 en esta primera etapa del estudio en la región, según el Director de la Unidad de Estudios Clínicos de la FCV



Sin embargo, explicó que quienes queden en lista de espera o se sigan inscribiendo serán tenidos en cuenta en las siguientes fases.



“Hay un nuevo estudio potencial para iniciar entre noviembre y diciembre, un tercero para iniciar en enero y un cuarto en marzo de 2021. Por ello las personas que deseen colaborar pueden seguir inscribiéndose”, dijo.



Es preciso mencionar que el desarrollo de una vacuna se compone de diversas fases.



La primera es en el laboratorio, en donde los químicos especializados en farmacia y desarrolladores adelantan una molécula. La segunda fase se realiza en animales para buscar seguridad y reacción a la vacuna, así como reacción inmunológica.



Superadas las dos fases viene la tercera, que es la que inició en Santander.



Sobre esto, Víctor Castillo Mantilla, presidente de la FCV, afirmó que "la tercera fase dentro de la normatividad de desarrollo tiene tres etapas: la primera aplicarla entre 40 y 50 personas, ¿Qué busca? Que no haya una reacción adversa, como que el paciente pueda fallecer o tener una complicación mayor”.



De acuerdo al profesional de la salud, la etapa del ensayo normalmente se hace entre dos y tres meses.



“Esta fase lo que busca es encontrar la dosis ideal para que genere la respuesta inmunológica, lo que busca también es cuantificar la dosificación. Si es necesario una ampolla o dos ampollas”, agregó.



La tercera etapa de la fase 3 corresponde a la aplicación masiva de la vacuna y puede durar entre dos y 10 años y se aplica entre 10.000 y 70.000 voluntarios.

Cabe recordar que de acuerdo al más reciente informe del Ministerio de Salud, en Colombia se han registrado 877.683 casos positivos de covid-19, de los cuales 74.586 están activos.

En Colombia 27.180 personas han fallecido por enfermedades agravadas por el nuevo coronavirus.