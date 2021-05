Gobierno y Comité Nacional de Paro vuelven a reunirse este jueves 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El Gobierno y el Comité Nacional de Paro vuelven a reunirse este jueves en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril.



El alto comisionado para la Paz confirmó el encuentro en la noche de este miércoles a través de su cuenta de Twitter.



La reunión se llevará a cabo a las 7:00 a.m. de este jueves en la sede principal de la Caja de Compensación Compensar, en Bogotá.

Hasta ahora, tras dos reuniones y tres semanas de movilizaciones y bloqueos, el Comité Nacional de Paro no ha llegado a un acuerdo con el Gobierno sobre el "pliego de peticiones".



Después del último encuentro, realizado el pasado domingo, el Comité Nacional de Paro aseguró en un comunicado que el Gobierno dijo "no a todas" sus peticiones y que sobre algunos temas "no se refirió".



Por su parte, el Gobierno exhortó a los representantes del Comité Nacional de Paro a rechazar "explícitamente" los bloqueos y el "uso de la violencia en las manifestaciones".

A nivel nacional se realizó este miércoles una nueva jornada de manifestaciones, convocada por el Comité Nacional de Paro para

"reclamar por garantías para la protesta, vida, paz y democracia, por la desmilitarización, contra la reforma 1174 (reforma laboral) y contra el proyecto de ley 010 (reforma a la salud)".



Esta última reforma fue retirada del Congreso este mismo miércoles luego de votaciones en el Senado y la Cámara de Representantes.



Y aunque la decisión fue celebrada por representantes del Comité Nacional de Paro, instaron a la ciudadanía a seguir movilizándose pacíficamente.

