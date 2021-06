Gobierno y Comité de Paro terminaron reunión de este martes sin lograr acuerdo

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El Gobierno y el Comité Nacional de Paro no llegaron a un consenso en la reunión de este martes y continúan sin lograr un acuerdo para iniciar las negociaciones tras más de un mes de manifestaciones.



Emilio José Archila, consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, quien fue designado por el Gobierno para liderar las negociaciones, al término de la reunión insistió en el desbloqueo de vías, como garantía para el diálogo.



Sin embargo, destacó el pronunciamiento del presidente de Fecode, Néstor Alarcón, que llamó a desescalar los bloqueos a nivel nacional como "una demostración más de la voluntad que tenemos de una salida negociada y concertada a este paro nacional que estamos viviendo en Colombia".



"Recibimos con beneplácito la voz del Comité de Paro en el que nos pusieron de presente las gestiones que ellos han venido realizando para atender las voces de los colombianos que están sufriendo tanto por los bloqueos", dijo Archila.



Y agregó: "Debemos insistir en nuestra posición: en Colombia los bloqueos no son una manera legítima de ejercer el derecho a la protesta. Esos bloqueos deben desaparecer".



En este encuentro también se trató la visita que hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a Colombia la próxima semana.



De otra parte, aseguró que el Gobierno entregó un documento de garantías para las protesta pacífica.



"En la medida que las protestas son pacíficas, son alegres y constructivas, se les dará todo el alcance que corresponde, de acuerdo con la Constitución, con la ley. En ese documento hemos planteado también la intención de este Gobierno de dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional", expuso.



En la reunión con el Comité Nacional de Paro, el Gobierno afirmó, además, haber puesto “de presente, nuevamente, nuestra intención de lograr acuerdos, lo mismo que se está logrando en casi todas las regiones del país donde se han manifestado”.



Los representantes de los sindicatos obreros, educativos y estudiantiles dijeron en un comunicado emitido después de la reunión que este nuevo documento que refiere Archila sobre las garantías para la movilización pacífica "deshace el preacuerdo logrado el pasado 24 de mayo, insiste en militarizar las protestas y no acepta cumplir lo establecido en la normatividad, la jurisprudencias y los estándares internacionales".



"El partido de Gobierno está dedicado a bloquear, impedir a que se llegue a acuerdo, lo hizo con el acuerdo logrado en Buenaventura, lo pretende hacer con el acuerdo logrado en Cali entre los jóvenes y la Alcaldía con las mediaciones de la iglesia y de naciones unidas, y lo está haciendo con el preacuerdo logrado con el Comité Nacional de Paro. Y el gobierno nacional sigue al pie de la letra sus instrucciones", agrega.



El Comité Nacional de Paro apuntó que el acuerdo que debe suscribirse debe ser el documento alcanzado el 24 de mayo y no el presentado por el Gobierno este martes, para así dar inicio a las negociaciones.



"Reiteramos nuestra voluntad de llegar a acuerdo sobre las garantías para la protesta que permita instalar de inmediato un proceso de negociación sobre los temas del pliego de emergencia: renta básica, salud, empleo, educación y desarrollo agropecuario", concluye.



El Gobierno y el Comité Nacional de Paro se reunirán nuevamente este jueves, 3 de junio, en Bogotá.



En medio del paro nacional, que ya completó más de un mes, las partes aún no han logrado sentar las bases para un acuerdo que permita iniciar la negociación.