Gobierno y Comité de Paro no adelantaron reunión programada para este viernes

Natalia Moreno Quintero

La reunión convocada para este viernes a las 9:00 a.m., en la que el Gobierno y el Comité Nacional de Paro buscaban avanzar en la discusión de un acuerdo que permita iniciar una mesa formal de negociación, no se llevó a cabo.



Aunque ambas partes llegaron a la sede de Compensar, en Bogotá, en donde se han dado hasta ahora las discusiones, se mantuvieron reunidas por separado.



El alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, manifestó que el Gobierno tiene la disposición a negociar y por eso sus delegados permanecieron este viernes en el lugar de la reunión, pero reconoció que las dos partes no llegaron a encontrarse como estaba previsto.



El jueves en la noche, Archila anunció que ya se había llegado a un acuerdo en 16 puntos de las propuestas hechas por el Comité de Paro, pero aún se mantienen desacuerdos en otros 15.

En declaraciones dadas al llegar al lugar de la reunión esta mañana, Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT, aseguró que no hay disposición del gobierno para llegar a un acuerdo.



“Es evidente el hecho que de un documento de 31 puntos que estaba acordado, él solo haya dicho que está de acuerdo con 16. Esta es una muestra clara de un gobierno sin la menor intención de negociar y que está usando este debate de los bloqueos cuando los que los hacen han venido entrando en unos procesos de acuerdo y, según el mismo informe del Mindefensa, ha habido una notable apertura de las vías”, señaló Orjuela.



"Que el pueblo tenga claro que nuestra única disposición es negociar, ¿hasta cuándo?, solo depende del gobierno", añadió.



En declaraciones entregadas esta mañana, el presidente Iván Duque reiteró la disposición de su gobierno al diálogo y aseguró que los bloqueos son una forma de chantaje y no de protesta pacífica.



"Estamos dispuestos a construir a dialogar y que no necesita que nadie apele a las vías de hecho para ser escuchado. Nunca con una vía de hecho en la mitad se ha dialogado, porque eso deja de ser la construcción de acuerdos para convertirse en un chantaje o una extorsión a los beneficios de los colombianos", manifestó Duque.



"La protesta pacífica nunca trae consigo agresiones, confrontaciones, no está diseñada para vulnerar al prójimo, pero también es muy importante que así como valoramos la protesta pacífica podamos diferenciarla de los actos de vandalismo y afectación a los derechos de los demás y de los bloqueos que son una agresión a los derechos de los colombianos. No puede ser que en nuestro país alguien justifique desabastecer de alimentos a una ciudad o que mueran niños en una ambulancia o que no puedan llegar los trabajadores al lugar donde generan los ingresos", concluyó.