Gobierno haría millonaria inversión ante escasez de medicamentos en el país

Debido a la escasez de medicamentos en todo el territorio nacional, son cerca de 1200 los fármacos que no se encuentran o son difíciles de conseguir. En medio de esta crisis se conoció una propuesta del Gobierno para enfrentar la insuficiencia de los últimos meses.



Un proyecto de producción nacional en la Universidad de Antioquia sería la solución planteada por el Ministerio de Ciencias para dar la cara a este crítico panorama. Según conoció Blu Radio, esta iniciativa se iniciaría en el próximo trimestre y apoyaría, en primer lugar, la producción de medicamentos para enfermedades como la leishmaniasis, el dengue, la malaria y la enfermedad de chagas.



“Estas enfermedades como no son económicamente rentables para la producción de medicamentos se dejaron de producir, ya no se obtienen los medicamentos que se necesitan para tratar a los pacientes y el país tiene que buscar la forma de resolver ese asunto, que es lo que haremos con la Universidad de Antioquia”, dijo el ministro de Ciencia, Arturo Luna.



El Gobierno destinaría 4.000 millones de pesos del fondo de investigación en salud para este proyecto que iniciaría en los próximos meses en la Universidad de Antioquia.



Aunque el proyecto sigue en construcción, una de las ideas del Ministerio de Salud es entregar los medicamentos directamente a los pacientes.



“Con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud empezaremos a mirar cómo será el proceso de distribución, como hace la vigilancia de algunas de estas enfermedades podrá aportar información para brindarle una solución a los pacientes”, dijo el jefe de cartera de Ciencias.



Panorama de la escasez de medicamentos

Según el Invima, una de las razones del desabastecimiento de medicamentos se debe a la escasez de materias primas de insumos por la que atraviesa el mundo, lo que ha dificultado la importación de los fármacos.



Los grupos de riesgo con más reportes de escasez de fármacos son los de hipertensión arterial, trastorno mental, dolor, cardiovascular, anticoncepción y cáncer.