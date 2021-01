Gobierno califica como "insultante" afirmación de José Miguel Vivanco por violencia en el país

Erika Mantilla

Luego de que José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, afirmara que “en Colombia se levanta una piedra y sale un sicario”, al presentar el informe de la ONG sobre la violencia en territorio nacional durante el 2020, Emilio Archila, consejero para la Estabilización, consideró insultante la declaración.



Este jueves, el funcionario de la Presidencia señaló los esfuerzos del Gobierno Nacional que viene trabajando para mejorar la seguridad en los territorios.



"Hemos ido más allá del acuerdo (de paz). No solo extendimos el tiempo, las garantías económicas, de salud y educación, sino que le hemos otorgado el carácter de permanente a los antiguos ETCR y estamos implementando un ambicioso programa de vivienda en esos espacios", detalló.



Agregó que para garantizar la protección de excombatientes, se han establecido mecanismos que van desde estrategias para la no estigmatización de personas en proceso de reincorporación, hasta entregar recompensas para quienes entreguen información sobre los responsables de actos de violencia en su contra.

Vivanco criticó el manejo que el Gobierno Nacional ha manejado la protección de los defensores de derechos humanos en el país, y aseguró que los excombatientes y víctimas del conflicto armado han sido gravemente afectados por la violencia en los últimos meses.



Durante la conferencia virtual para la presentación de las cifras obtenidas por la organización que dirige, enfatizó que durante el mandato de Duque, los discursos no son acordes con la praxis.



“El presidente Duque tiene un discurso que en general no es beligerante, y que reconoce la importancia de los derechos humanos y la obligación de proteger a los líderes sociales en los territorios”, manifestó al señalar que las acciones tomadas van encaminadas en la dirección opuesta.



Según la ONG, las masacres, los crímenes de líderes sociales y la violencia recurrente demuestran que “la respuesta hasta ahora del Gobierno es eminentemente militar, es el despliegue de tropas militares, pero obviamente no es suficiente si no va acompañado con esfuerzos para fortalecer la justicia, la protección de personas”.



Vivanco se refirió a las 66 masacres registradas en Colombia durante el 2020, recordó el asesinato de 421 lideres de derechos humanos y cuyos crímenes, según argumentó, en su mayoría siguen en la impunidad.



“El año pasado ha sido probablemente uno de los peores para los derechos humanos, yo me atrevería a decir en las últimas tres décadas. Ha sido un año muy duro para la causa de los derechos humanos”, dijo durante la conferencia virtual.