Gobernador de Santander será investigado por violar medidas del covid-19 en su cumpleaños

Por presunta violación de las medidas de protección dispuestas por las autoridades de salud para prevenir la propagación del covid-19, la Procuraduría abrió indagación preliminar en contra del Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.



Para la procuradora regional, Bibiana del Pilar Carvajal Téllez "es deber de todos los servidores acoger y cumplir las disposiciones que buscan proteger a la población de los efectos de la pandemia covid-19 y, en el ejercicio de sus labores, ser ejemplo ante la comunidad del estricto acatamiento de las medidas sanitarias”.

En este caso, el Ministerio Publico indaga si se violaron las medidas bioseguridad durante una celebración que se adelantó el pasado viernes en las instalaciones de la Gobernación de Santander con motivo del cumpleaños de Aguilar, según lo denunciado en redes sociales y medios de comunicación por parte del diputado de Santander Ferley Sierra.



Para establecer si se incurrió en alguna falta, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas. Cabe mencionar que desde la Procuraduría se han adelantado labores de control con el fin de poner la lupa sobre mandatarios locales y departamentales que, presuntamente, hayan incurrido en alguna irregularidad en medio de la emergencia sanitaria generada por el covid-19.



En vivo y en directo a través de su Facebook live, el diputado Luis Ferley Sierra, denuncia la fiesta de celebración del cumpleaños del señor gobernador Mauricio Aguilar, sin los protocolos de seguridad y en jornada laboral. pic.twitter.com/QfQBDidy7u — jose luis meza m (@totoluis65) April 9, 2021



"No fue ningún tipo de fiesta. Se realizó en un espacio abierto, ventilado. No se incumplieron los protocolos de bioseguridad", aseguró el gobernador de Santander en entrevista con Blu Radio este martes.



Pese a que ese día hubo mariachis en el edificio de la Gobernación de Santander, el mandatario apuntó que no se trataba de una fiesta sino de una celebración eucarística.



"Yo soy un hombre de fe y lo que los trabajadores hicieron fue una eucaristía", dijo Aguilar.