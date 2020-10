Gobernador de Bolívar anunció que contrajo el coronavirus

Natalia Moreno Quintero

Vicente Antonio Blel, gobernador de Bolívar, expresó este miércoles a través de las redes sociales que dio positivo para covid-19 y se encuentra aislado, aunque manifiesta síntomas leves de la enfermedad.



"Hoy debo informarles que he dado positivo para covid-19. Me encuentro en aislamiento total, con síntomas leves y en pleno ejercicio de mis funciones de Gobierno desde el teletrabajo, coordinando y avanzando en todos los planes y acciones previstos por el Bolívar Primero", escribió el Gobernador en su cuenta de Twitter.



"Aislado de mi esposa, de mi familia y de mi equipo de Gobierno seguiré paso a paso el desarrollo de todas las actividades previstas, pero quiero rogarles que por favor se cuiden. Cuidemos a nuestras familias. No podemos bajar la guardia. El virus es una amenaza para todos", añadió.



Según indicó Blel a través de un comunicado, tanto él como su equipo de gobierno se someten constantemente a pruebas para la detección del virus, "como control estricto para el desempeño de nuestras actividades".



Ante el resultado positivo de su prueba, tanto su esquema de seguridad como los funcionarios de la gobernación cercanos a él fueron enviados a aislamiento mientras se conocen los resultados de sus pruebas.



Además del contagio del Gobernador de Bolívar, en los últimos días se conoció que los parlamentarios María del Rosario Guerra y Luis Fernando Velasco, así como la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el fiscal general Francisco Barbosa, contrajeron el virus.