Germán Vargas Lleras aseguró que no será candidato presidencial

Tras iniciarse el rumor de que participaría como candidato en las elecciones presidenciales, Germán Vargas Lleras aclaró que no está interesado en hacer parte de la contienda política.



Así lo confirmó la Revista Semana, al publicar una declaración de Vargas, donde dio a conocer que no va a ser candidato, desmintiendo así algunas versiones que habrían nacido de su propio partido, Cambio Radical.



El rumor lo habría iniciado David Luna, el candidato al Senado de la República, al declarar en una entrevista para Noticias RCN que: “mi candidato es Germán Vargas definitivamente. Es el tipo mejor preparado para gobernar este país, creo que es el tipo que conoce perfectamente cuáles son las soluciones a los problemas”.

El aspirante al Congreso dijo que el objetivo de elegir presidente es que se posesione una persona capaz de dirigir: “tenemos que elegir presidentes capaces de gobernar, no los que mejores cabecitas hacen con el balón de fútbol”, manifestó y reiteró que Germán Vargas se lanzaría, resaltando que a diario habla con él.



Sobre estas declaraciones, Vargas Lleras publicó en su cuenta de Twitter que: "no es cierto que yo a usted (David Luna) lo vea todos los días. No es cierta su afirmación, que yo esté listo para lanzarme, usted sabe bien lo que pienso. Tenga el mínimo respeto con la decisión que tomé".



Así mismo, señaló que "no todo vale para figurar en medios" y, aceptando las disculpas de Luna, le solicitó "aclarar en medios qué fue lo que quiso transmitir exactamente".