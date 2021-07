Germán Castro Caycedo: adiós al decano del reportaje en Colombia

Natalia Moreno Quintero

Germán Castro Caycedo era un amante de las historias. Se las encontraba casi de imprevisto, en los lugares menos pensados, y luego se obsesionaba con ellas hasta el punto de viajar hasta los lugares remotos del país para verificar un dato sobre un relato. Dar con la verdad y poder narrarla en sus crónicas, sus programas de televisión y sus libros, era lo que mejor sabía hacer.



Siempre tenía varios proyectos de investigación en curso y muchos más en mente, escritos en las centenares de libretas de apuntes que siempre lo acompañaron en la interminable labor como reportero, como investigador y como el más respetado cronista del país.



Lamentablemente, ayer se conoció que el periodista falleció en Bogotá a sus 81 años, víctima de un cáncer de páncreas. Deja un legado de más de 20 libros, incontables crónicas y el recuerdo del programa televisivo Enviado Especial.

La reconocida periodista y también escritora Olga Behar destacó la labor periodística de Castro Caycedo, a quien conoció cuando ambos trabajaban en televisión.



“Por supuesto él ya era un reportero investigador con mucho prestigio que hacía el periodismo audiovisual que muchos jóvenes queríamos hacer. Siempre lo consideré un genio de la investigación, que iba a los escenarios sin importar cuán difícil fuera llegar a ellos”, dice.

"El trabajo de Germán nos muestra la Colombia más profunda con recursos literarios que capturan lectores y revelan un país complejo que no cambia". Andrés Sarmiento Director de la Feria Internacional del Libro de Cali

La autora del libro ‘El clan de los doce apóstoles’, dijo también admirar su rigurosidad y su manera de llegar a la profundidad de los hechos sin descuidar la belleza de los detalles y las descripciones de los audientes.



“Sus libros tocaron temas que son de gran importancia para la sociedad y así ha sido desde sus primeras obras, que tienen ya más de 40 años de existencia. Otro elemento que considero respetable, pero discutible, en el trabajo de Germán es que se negaba a utilizar licencias literarias, porque decía que lo que no estaba apoyado en documentos, entrevistas y en su observación como reportero, no podía incluirlo en sus publicaciones”, comenta.



Para Behar lo único que faltó en la obra de Germán Castro fue un libro autobiográfico, que a la vez que contaba sus memorias, sería también un recorrido por su vida, para ver con ojos de reportero y de escritor la historia de Colombia en el último medio siglo.



Juan David Correa, director literario de Editorial Planeta Colombia, contó que en 2018, en una extensa conversación que tuvo con Germán, le preguntó si podían pensar en hacer un libro de memorias suyas, pero el periodista fue tajante y le dijo que no, porque nadie escribiría por él, pero que le contaría cuando tuviera su autobiografía.



Para Correa el último libro de Germán fue premonitorio con su título, ‘Huellas’, porque “cada una de sus huellas están en el camino para quien quiera saber quién fue ese zipaquireño que junto a Daniel Samper, Alberto Donadío, y tantos otros, inventó un camino para la investigación periodística en Colombia. Leerlo será la mejor manera de mantenerlo vivo. Ha muerto Germán Castro Caycedo. Se ha ido el Enviado Especial”.



Para el escritor y editor Andrés Sarmiento, director de la Feria Internacional del Libro de Cali, el trabajo del periodista era, sin duda, “un referente para el periodismo narrativo latinoamericano. El aporte de Castro Caycedo es fundamental para el género de la crónica y el periodismo narrativo porque contribuyó a mantener vivo este recurso frente al frenesí de la información y la coyuntura”.



Para el poeta y destacado gestor cultural Federico Díaz-Granados, director de la agenda cultural del Gimnasio Moderno, Germán “reveló a través de sus crónicas un país pintoresco y cuya picaresca es un motivo literario. Reinventó la crónica como género literario tal cual lo había hecho también García Márquez y nos permitió entender que desde la crónica y el reportaje se puede hacer una prosa literaria que emocione y atrape al lector”.