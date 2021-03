Funcionaria acusada de 'colarse' en vacunación contra el covid-19 dice que estaba priorizada

Natalia Moreno Quintero

La politóloga Carolina Cárdenas, involucrada en un escándalo por haberse supuestamente 'colado' en la fila de vacunación contra el covid-19, hizo público un comunicado en el que asegura que estaba priorizada como miembro del personal de la salud de Bogotá e incluso estaba registrada en el portal Mi Vacuna para la fase 2 de vacunación.



"Desempeño funciones de trabajo comunitario de manera presencial con personas mayores de 60 años y las personas que presentan condiciones crónicas de salud: enfermedades crónicas cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, patologías que comprometen el sistema inmune o con cáncer, implementando estrategias de salud pública y desde el abordaje en el trabajo comunitario", explicó.



En el comunicado, Cárdenas asegura que no es amiga de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el secretario de Salud, Alejandro Gómez; ni el gerente de la Subred Norte de salud de Bogotá, Jaime García, y se queja de que ha sido víctima de comentarios malintencionados.



Señala que por su trabajo tiene contacto con alrededor de 400 adultos mayores al mes y asegura que por esa actividad, si no está vacunada, puede poner en riesgo la vida de esas personas.



Con su comunicado, publicó una imagen, según la cual, hace más de dos semanas está incluida en la etapa 2 de priorización de la vacuna, que corresponde al personal de salud que no hace parte de la primera línea de atención del covid-19.

El sábado, el gobierno autorizó el inicio de la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, que cubre a ese personal de salud. Ese mismo día, ella fue vacunada.



"No estoy incumpliendo, ni saltando ninguna fila, ni realizando ningún delito que no esté establecido dentro de la ley, y al igual que cada uno de ustedes, soy una persona que puede vivir, morir y contagiar", afirma.



Cárdenas publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparece mostrando su carné de vacunación, y a partir de esa publicación surgió el escándalo pues se afirmaba que ella no tenía derecho a ser vacunada aún.

Autoridades condenan el hecho

A través de mensajes en video publicados en Twitter, tanto el secretario de Salud Distrital, Alejandro Gómez, como el gerente de la Subred Norte, Jaime Humberto García, repudiaron el hecho y anunciaron investigaciones para esclarecer lo sucedido.



"Los listados de las personas a vacunar, dentro de lo que es el grupo de salud, lo determina cada uno de los hospitales o red de hospitales. En el caso de la persona que se vacunó este fin de semana, fue reportada por la Subred del Norte como perteneciente a uno de los grupos del plan de intervenciones colectivas, actividades de salud pública que se hacen en los territorios", dijo el Secretario de Salud.



De acuerdo con Gómez, la mujer habría sido vacunada tras la autorización del Gobierno Nacional de iniciar la vacunación de los trabajadores de la salud de la segunda y tercera línea. Sin embargo, la Secretaría adelantará una investigación "con todo el rigor" pues también está por establecerse si la funcionaria tenía un contrato vigente con la Subred o continuó desempeñando sus funciones aún en espera de la renovación del documento.



Por otra parte el gerente de la Subred Norte, Jaime Humberto García, rechazó "enfáticamente la situación por la cual una persona no perteneciente a talento humano en salud de nuestra subred fue vacunada, adelantaremos la investigación correspondiente y nos comprometemos a seguir cumpliendo en forma irrestricta el plan de vacunación.

Frente a la vacunación de una contratista que ha estado vinculada a la subred Norte, haremos una investigación con absoluto rigor, teniendo en cuenta que los listados de personas del sector salud a vacunar los realiza cada hospital



Declaraciones del secretario @AlejandroGL2014 pic.twitter.com/OyjCVWsMkE — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) March 9, 2021