Fiscalía afirmó que el Ejército "no reportó captura alguna" en la operación en Putumayo

Minutos después de que el ministro de Defensa, Diego Molano, saliera en defensa de la operación militar realizada en Putumayo, la Fiscalía General dijo no conocer sobre ninguna de las cuatro capturas anunciadas por la institución tras el operativo.



“Sólo se recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad recuperado. El componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo. La Fiscalía no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías”, fue la explicación que dió el ente acusador a través de un comunicado.



Estas cuatro capturas habían sido anunciadas por el mismo Ejército, a través de un comunicado el pasado 29 de marzo, en el que informaban que tras una operación conjunta en inmediaciones del caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, once presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia fueron dados de baja.

Entre los heridos, el Ejército informó que se encontraba una mujer en estado de embarazo, quien presentaba una afectación leve en una de sus piernas.

¿Qué dijo el Ministro?

Minutos antes del comunicado de la Fiscalía, Molano dijo que las Fuerzas Militares actuaron acorde a la Política Nacional de Seguridad y Defensa, para proteger a los colombianos en estricto apego al Derecho Internacional Humanitario.



Reiteró que la operación que se desarrolló en el caserío Alto Remanso fue legítima, planeada por más de cinco meses, con información de inteligencia de la Armada y el Ejército, desarrollada con todos los protocolos y se hizo con orden de captura.



“Esta es una operación que tenía que hacer nuestra Fuerza Pública, surge de una necesidad militar, no puede evadir nuestra Fuerza Pública ninguna actuación cuando están amenazadas la vida y la tranquilidad de los colombianos”, dijo Molano.



El ministro agregó sobre las alertas de la Defensoría, señalando que había que actuar frente a la estructura que afectaba la vida de los pobladores de la zona.