Falleció el exministro liberal Jorge Mario Eastman Vélez

En horas de la mañana de este miércoles se conoció el fallecimiento del exministro liberal Jorge Mario Eastman Vélez. La noticia la confirmó le presidente de la República, Iván Duque Márquez, por medio de su cuenta de Twitter.



El mandatario colombiano lamentó el fallecimiento y destacó la trayectoria política de Eastman quien era uno de los máximos representantes del partido Liberal.



"Con tristeza recibo la noticia del fallecimiento del exministro Jorge Mario Eastman Vélez. Un intachable servidor público, gran amigo y consejero en muchos momentos de la vida, y uno de los más destacados dirigentes de su generación. Solidaridad con su familia y seres queridos", expresó Duque en su red social.



Eastman pasó por el Congreso de la República como representante a la Cámara y senador, fue ministro de Trabajo y también trabajó como embajador de Colombia en Chile y Estados Unidos.



Su hijo, el actual embajador de Colombia en el Vaticano, Jorge Mario Eastman Robledo, aún no se ha pronunciado por sus redes sociales, pero sí había evidenciado el deterioro de la salud de su padre.



“Hoy me dieron un regalo, una caricia que detenía el tiempo, el suficiente para dar gracias a quien me dio la vida y pensar en ese regalo de Dios que es amar”, expresó Eastman Robledo en su cuenta de Twitter el pasado 24 de marzo.