Angelino Garzón niega haber truncado proceso de paz con el ELN durante gobierno Santos

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El exvicepresidente Angelino Garzón respondió este jueves a las declaraciones del senador Roy Barreras, quien lo señaló de haber truncado las negociaciones con el ELN durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.



El ahora embajador de Colombia en Costa Rica aseguró en entrevista con La FM que los juzgamientos de Barreras son "mentira vendida como verdad, es una manera de ocultar los errores y deficiencias que se tuvieron en las conversaciones entre los voceros del gobierno de Santos y la guerrilla del ELN para llegar a un acuerdo de paz. No es correcto que se le vayan a endilgar a Iván Duque o Angelino Garzón los no acuerdos con esa guerrilla”.



La controversia inició cuando el expresidente Santos afirmó que un importante miembro (al que no mencionó) del Gobierno actual impidió en su momento firmar el cese al fuego con el ELN.

Lea también: "No hemos autorizado a Angelino Garzón ni a nadie para hablar con el ELN": Gobierno



“Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir del gobierno, infortunadamente hubo un muy importante vocero del actual Gobierno que fue a decirle a los del ELN que no firmaran el cese al fuego con este gobierno sino con el próximo. El ELN se creyó ese mensaje, no firmó conmigo y mire en lo que estamos”, aseveró Santos en una charla con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Luego el senador Barreras apuntó que ese "funcionario fue Angelino Garzón. Congelaron los diálogos que luego se rompieron con injustificada violencia”.



Garzón arremetió contra Santos por estas acusaciones: "Los expresidentes de Colombia no pueden mentir y menos si son Nobel de Paz".



“Estoy seguro que ni el presidente Duque ni Miguel Ceballos (Alto comisionado para la Paz) ni Angelino Garzón, estábamos enterados de lo que estaba pasando en la mesa con el ELN, si no hubo acuerdo la culpa es de ellos, no de nosotros”, sentenció.



De acuerdo con el embajador, quien fue vicepresidente en el primer mandato de Santos (2010 - 2014), las intenciones de las palabras del expresidente y el congresista son "mostrarlo como un enemigo de la paz y también tratar de hacer oposición a costa de Angelino Garzón. Yo soy un hombre de paz, pero creo que decisiones o gestos de paz de parte de grupos armados ilegales, se pueden hacer de manera unilateral”.



El presidente Iván Duque dio por terminados los diálogos con el ELN (cuya fase pública inició en 2016) en enero de 2019, tras el atentado con un carro bomba que esta guerrilla hizo contra la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, causando la muerte de 21 personas.