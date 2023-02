Exparamilitar Salvatore Mancuso comparecerá ante la JEP

En la mañana de este domingo , la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por medio de un comunicado informó que el ex paramilitar, Salvatore Mancuso, a través de su abogada “manifestó su disposición de comparecer a la Audiencia Única de Verdad dispuesta por la Sección de Apelación del Tribunal para La Paz”



Según la JEP, Mancuso pidió que “tal comparecencia la supedita a que se le otorguen plenas garantías procesales y sustanciales”



En dicho comunicado, la Justicia Especial para la Paz manifestó que esas garantías se han venido reconociendo plenamente, incluso en trámites de cooperación internacional judicial, así mismo señala que se estudiará la comunicación del pasado 26 de enero y realizará las diligencias respectivas para continuar con las garantías de Mancuso.



Le puede interesar: Piden a la JEP citar al general Zapateiro por masacre del Alcatrazo



Ante la disposición de Mancuso, la JEP explicó que en dicha audiencia, Salvatore Mancuso deberá demostrar que, como comandante paramilitar, se incorporó funcional y materialmente a la Fuerza Pública entre 1989 y 2004.



Así las cosas, las declaraciones del exparamilitar deberán aportar a la verdad plena para que su contribución sea eficaz, eficiente y suficiente, teniendo en cuenta dichos aportes extraordinarios de verdad se definirá si ingresa o no la Justicia Especial para la Paz.



Es de recordar, que Mancuso Gómez se encuentra detenido en los EEUU, en el Centro de Detención ICE Stewart Detention Center, GA, Ciudad de Atlanta, Georgia.



Al reaccionar sobre la citación, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo que: "Me parece bien que Mancuso pueda hablar ante la JEP. La Justicia Reparativa empieza por la verdad".