Excomandantes de las Farc en el sur del Valle y el norte del Cauca rendirán versión ante la JEP

Erika Mantilla

Los excomandantes de las Farc EP, Jorge Torres Victoria, Juan Carlos Ramírez, Diego Ardila Merchán y Édgar López Gómez, fueron citados por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, para rendir versión en el caso No. 05, que estudia violaciones a los Derechos Humanos en municipios del sur del Valle y el norte del Cauca durante el conflicto armado en el país.



Deberán relatar, de manera exhaustiva y detallada, todo lo que conozcan sobre desplazamiento forzado, secuestros, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento y siembra de minas antipersona, reclutamiento, desaparición forzada de personas, ataques a la población civil, amenazas y persecución, cometidos por la extinta guerrilla esa zona del país.



Asimismo, teniendo en cuenta el enfoque étnico territorial, los exjefes deberán aportar información sobre los crímenes cometidos por las Farc contra poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinos de estas regiones.

Lea además: Esto es lo que ha pasado con la restitución de tierras en Colombia

La Sala de Reconocimiento adoptó la decisión tras recibir más de 27 informes presentados por las víctimas, la Fiscalía y la Procuraduría, y luego de adelantar 30 versiones a excombatientes de las Farc.



Jorge Torres Victoria, Juan Carlos Ramírez, Diego Ardila Merchán y Édgar López Gómez fueron citados en calidad de comandantes de las estructuras más importantes que actuaron en la zona, como el Comando Conjunto de Occidente, el Frente Sexto, el Bloque Móvil y las columnas Jacobo Arenas y Gabriel Galvis.



Adicionalmente, Torres Victoria, Ardila Merchán y López Gómez deberán rendir versión conjunta en el caso No. 02 que aborda crímenes ocurridos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño).



De acuerdo con el tribunal de paz, el caso No. 05 ha acreditado más de 180.000 víctimas individuales y colectivas indígenas, afrodescendientes, campesinas, de mujeres y pertenecientes a la población Lgbti del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, las cuales podrán participar en las versiones de estos comandantes, a través del sistema de puntos de conectividad dispuestos por la JEP en más de 15 lugares en todo el territorio. En el proceso se encuentran acreditadas 50 organizaciones indígenas, 60 consejos comunitarios afrodescendientes, seis organizaciones campesinas, 10 organizaciones de víctimas no étnicas y más de 75 víctimas individuales.



El expediente prioriza la investigación de los delitos cometidos en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Morales, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío, en el Cauca; y Candelaria, Florida, Jamundí, Palmira y Pradera, en el Valle del Cauca.