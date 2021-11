Esto es lo que se sabe del caso de la periodista caleña que fue agredida en un taxi en Bogotá 

La periodista caleña Gabriela Cárdenas denunció, a través de sus redes sociales, que fue agredida en Bogotá momentos después de abordar un taxi en la madrugada de este 31 de octubre.



De acuerdo con el relato de Gabriela, ella se encontraba en la zona T, un reconocido sector gastronómico y cultural de la capital del país, y debido a la alta demanda en las aplicaciones de transporte, optó por tomar un taxi.



"Nunca tomo un taxi en la calle, siempre lo hago por aplicación, pero cometí el peor error del mundo. Yo no sé qué querían hacerme, si violarme o robarme. Lo único que agradezco es estar sana y salva", escribió en su cuenta de Twitter.



La comunicadora explicó que al subirse al taxi notó que el conductor era un joven de aproximadamente 23 años, el cual le "subió a la música y comenzó la carrera. Yo lo comencé a seguir por Google Maps todo el camino y de repente él comenzó a meterse por otras calles y ahí se me hizo raro".



#inseguridad Nunca tomo un taxi en la calle, siempre lo hago por aplicación… PERO HOY COMETÍ EL PEOR ERROR DEL MUNDO. Me subí a un taxi en la zona T porque llevaba casi media hora pidiendo uno y ninguno llegaba y ya me quería ir. Sentí que algo podía salir mal pero no hice caso pic.twitter.com/tI30Hsf5gQ — GABRIELA CÁRDENAS (@agabbycardenas) October 31, 2021



Según detallo, estando a cinco minutos de su casa, el taxista frenó y otro sujeto intentó subirse al vehículo. De hecho, tras la denuncia de Gabriela, se conoció un video en el que se evidencia cómo un hombre intenta entrar a la fuerza al taxi y forcejea con ella.



Luego, al ver que ella continuaba intentado bajarse del vehículo, el delincuente la arroja al piso con violencia, se sube al taxi y huye del lugar junto con el conductor.



"Mientras el hombre me intenta poner la mano en la boca para callarme, yo saqué toda mi fuerza. Lo empujaba y gritaba auxilio, auxilio, pero nadie salía. Como vio que no pudo meterme al carro de nuevo, me tiró al piso y arrancó junto con el muchacho que conducía", expuso.



La periodista sufrió algunas contusiones en sus brazos y en su rostro, además, criticó no poder sentirse segura al tomar un servicio de transporte público.



En video: así fue como @agabbycardenas fue víctima de delincuentes que al parecer quisieron abusar de ella, eran tres hampones, uno de ellos forcejeó con ella y trató de volverla a meter en el taxi en el que se movilizaba ¿qué le querían hacer? ¿Qué responde la @PoliciaBogota? pic.twitter.com/c3jyT8TtV5 — Pablo Arango Robledo (@Reporteropablo) October 31, 2021

Pronunciamiento de las autoridades

Luego de la denuncia de Gabriela sobre la agresión de la que fue víctima, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que están adelantando investigaciones porque en la ciudad estarían siendo repetitivos este tipo de casos, en los que bandas dedicadas al hurto se hacen pasar por conductores de vehículos de transporte público para cometer el delito.



"Se están cometiendo hurtor utilizando escopolamina y haciendo el paseo millonario, seguimos en la investigación con el gremio de taxistas. Ya tomamos contacto con la periodista, estamos con la seccional de investigación criminal para lograr a estos delincuentes que la afectaron, son lamentables estos hechos".



De acuerdo con lo asegurado por el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, el gremio de taxistas está colaborando a las autoridades con la investigación para identificar a los hombres que agredieron a Gabriela.



"Les pedimos a ellos (el comité de taxistas) que ellos también estén atentos porque la misma periodista manifestó que no había tarjetón en el taxi, esa clase de elementos hay que tenerlos en cuenta porque hay inescrupulosos que se están aprovechando para afectar a nuestros ciudadanos", precisó el General.