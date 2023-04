Estas serían las funciones de las EPS si se aprueba la reforma a la salud

Ya se encuentra lista la ponencia de la reforma de salud para el debate en el Congreso. La discusión detrás de esta ha puesto a tambalear tanto a la llamada coalición de Gobierno, como a la estabilidad de algunos partidos tradicionales. Uno de los puntos centrales de la propuesta y donde se centrará el debate, es el papel que asumirán tanto las EPS como las Adres con este nuevo modelo.



Cabe resaltar que, en la última semana, el Partido Conservador y la U habían seguido el camino de los liberales, y también habían retirado su apoyo a la reforma. No obstante, el viernes Gerardo Yepes Camargo, representante Conservador, y Camilo Esteban Ávila, representante de la U, firmaron la ponencia.



Uno de los puntos de discusión entre el Gobierno y los partidos ha sido el de las EPS, que con la ponencia pasarían a llamarse Entidades Gestoras de Salud y Vida, tal como lo propusieron los partidos, y tendrían funciones como las auditorías y el manejo de los Centros de Atención Primaria (CAP). Pero perderían varias de las que tienen hoy, entre ellas, las de aseguradoras, gestoras del riesgo en salud y administradoras de recursos, este último es un papel que asumiría la Adres.



Así lo establece el artículo 22 del documento, en el que se habla del giro de los recursos. "Los recursos que financian el presupuesto de las Instituciones de Salud del Estado (ISE) para financiar los servicios de salud, distintos de la venta de servicios que serán pagados por los Fondos Regionales, serán girados por la (Adres) y los fondos de salud del orden territorial, según corresponda", se lee en la ponencia.



Este aspecto se aclara en mayor detalle en el artículo 66, en el que se afirma que la Adres será pagador único de manera gradual de acuerdo con las capacidades que adquiera. Le corresponderá reconocer, auditar y pagar las cuentas de las prestaciones de servicios de salud y demás obligaciones establecidas como responsabilidad del aseguramiento social en salud, así como administrar los sistemas de información que permiten hacer los pagos a prestadores y proveedores. Mientras desarrolla la capacidad de pagador, hará el giro directo total ordenado por las EPS o a las Gestoras de Salud y Vida.



De igual manera, la Adres garantizará la financiación de prestación de los servicios para el diagnóstico, la adquisición y la distribución de medicamentos de alto costo indispensables en el tratamiento de enfermedades poco comunes.



En el caso de las EPS, estas “solo recibirán hasta 5% de los recursos de la UPC para gastos de administración (valor que será estimado en la reglamentación). No recibirán el recurso de la UPC destinada a salud o a pago de prestaciones económicas. Estos recursos estarán centralizados en la Adres y se girarán directamente a los prestadores de servicios de salud y a los proveedores de tecnologías en salud”, dice en la ponencia.

¿Cuál será el papel de las EPS?

En el documento de ponencia se especifica que funciones como las auditorías y el manejo de los Centros de Atención Primaria (CAP).



Dado que sus funciones como administradores de recursos serán asumidas por la Adres, hay que aclarar que las EPS que actualmente se encuentran operando en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, continuarán haciéndolo hasta por dos años siempre que cumplan las condiciones de permanencia que se les aplica. Es decir, deben estar a paz y salvo en deudas.



Solo las que estén en una mala situación financiera serían liquidadas, y deberán trasladar sus afiliados a la Nuevas EPS. Así lo explicó Olga Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi). "Dichas EPS desaparecerán como las otras que se han liquidado y las entidades que cumplen con los indicadores financieros se irán transformando acorde a lo que se establezca en la reforma", dijo.



En ese lapso de dos años, las que cumplan con las condiciones se transformarían en Entidades Gestoras de Salud y Vida y, para ello, deben presentar un plan de reconocimiento de deudas y pagos respecto de las entidades prestadoras de servicios de salud, dice en la ponencia.



Esa transformación no implica su liquidación sino un proceso de disolución. Es decir, los activos, pasivos, patrimonio, pasarán en bloque a la Entidad Gestora de Salud y Vida con subrogación de todos los deberes, derechos y obligaciones, en los términos en que lo reglamente el Gobierno Nacional. El tránsito de los afiliados a cargo de las EPS que se transforman sería determinado por el Gobierno Nacional.



“La Superintendencia Nacional de Salud autorizará a través de acto administrativo, el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud que, a través de su transformación en Gestoras de Salud y Vida, están interesadas en gestionar los servicios de mediana y alta complejidad para la población que se les autorice y contrate y el cumplimiento de las demás funciones que les corresponde”, se detalla en el documento.



Después de los dos años de transición, las EPS, que empezarían a llamarse Gestoras de Salud y Vida, y que podrán ser de naturaleza privada o mixta, recibirán el valor anual per cápita sin situación de fondos, para los servicios de mediana y alta complejidad, la cual será reconocida mensualmente de acuerdo a las definiciones del Ministerio de Salud.