"Estamos listos en lo que podemos": Petro sobre huracán Julia en San Andrés

En medio de la clausura de la Cumbre de Gobernadores en Morelia, Caquetá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la delicada situación que está afrontando el Caribe por el paso del huracán Julia que ya llegó al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



El mandatario colombiano aseguró que los Gobiernos de los últimos años han tenido que afrontar diversas crisis que deben ser atendidas prontamente y salvaguardando la vida de las sociedades.



“Hoy aquí no está el gobernador de San Andrés, está la isla ya sin vuelos, por decisiones nuestras, la tormenta vuelta huracán que ya pasó por La Guajira y el Caribe colombiana. Los Gobiernos cada vez más en todo el mundo se convierten en Gobiernos de la emergencia, pasan unos meses, estamos en una, el virus por ejemplo, viene otras, estas lluvias permanentes en todo el país”, expresó Petro desde el Caquetá.



Le puede interesar: Fuertes vientos y olas enormes: así está la situación en San Andrés por la tormenta Julia



Y reiteró Petro: “Los Gobiernos de las urgencias tienen que aprender de alguna manera institucional, capazmente a afrontarlas, a superarlas”.



El presidente Petro también recordó que le ordenó a los hoteles de la isla atender a las personas que se vean afectadas por las lluvias, reiteró que la seguridad humana debe prevalecer, por tal motivo, la mayor fuente de ingresos del Archipiélago debe apoyar a los habitantes isleños.



“No es la emergencia, la urgencia, es prevenirla. El gobernador de San Andrés no está aquí porque tiene que afrontar la urgencia, los vientos van hacia allá, esperemos que no cause el mismo daño de la vez pasada. Estamos listos en lo que podemos. He pedido que la cadena hotelera abra sus puertas para el refugio, esa es la solidaridad humana”, expresó el mandatario.



Durante su intervención, el presidente Petro les hizo un llamado a los gobernadores en torno a cómo las regiones deben afrontar diferentes flagelos como la crisis climática, la alimentación, entre otros.



En medio de su intervención, el presidente Petro tuvo que ser interrumpido para finalizar su discurso por condiciones meteorológicas que habrían podido afectar su traslado nuevamente a Bogotá. En las últimas 24, el departamento del Caquetá ha permanecido con continuas lluvias.