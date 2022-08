"Estamos aquí para escuchar y aprender": Juan Manuel Santos en su llegada a Ucrania

Como miembro de la organización internacional de derechos humanos y de paz The Elders, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó a Kiev (Ucrania), junto al exsecretario general de Naciones Unidas y vicepresidente de The Elders, Ban Ki-moon, para demostrarle su apoyo a ese país por los ataques violentos cometidos por Rusia.



Por medio de su cuenta de Twitter, Santos aseguró que el mundo no podía ignorar la gravedad de los ataques que ha cometido Rusia en contra de Ucrania en los últimos meses y que ha dejado masivas víctimas.



“La humanidad no puede ignorar el esperpento moral que significa la guerra de Rusia contra Ucrania. Como Elders, estamos aquí para escuchar y aprender”, afirmó Santos en su red social.

Palabras a nuestra llegada con Ban Ki-moon a Kiev: “La humanidad no puede ignorar el esperpento moral que significa la guerra de Rusia contra Ucrania. Como Elders, estamos aquí para escuchar y aprender.” pic.twitter.com/9Sj2wlTmDu — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 16, 2022

El expresidente además reiteró: “El mundo debe hacer todo lo posible para ayudar al pueblo de Ucrania a vivir en paz, con dignidad y en libertad, no solo por todas las vidas que ya se han perdido, sino por todos aquellos que siguen sufriendo”.



Santos y Ki-moon se reunirán durante el día con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con altos funcionarios del Gobierno ucraniano y con figuras relevantes en medio de la discordia entre Rusia y Ucrania.



“Venimos hoy a Kiev para solidarizarnos con el valiente pueblo ucraniano, y para escuchar de ellos directamente. Ofrecemos el apoyo de The Elders al presidente Zelenskyy y al pueblo de Ucrania y reafirmamos la centralidad de la soberanía ucraniana, la integridad territorial y su derecho a la defensa propia”, afirmó Ki-moon y reportó The Elders.