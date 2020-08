El presidente Iván Duque habló sobre propuesta de una constituyente tras detención de Álvaro Uribe

Erika Mantilla

El presidente Iván Duque dijo este miércoles que aunque respeta la determinación de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la detención preventiva del senador Álvaro Uribe por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos, espera que se le permita ejercer su defensa en libertad.



En medio de una entrevista radial con el periodista Luis Carlos Vélez, afirmó que su papel es el de "opinar desde una tribuna institucional" y que "como colombiano, y como presidente", el proceso le causa "enormes preocupaciones".



Duque indicó que le preocupa "que un expresidente, quien le ha servido al país durante dos periodos y con una larga trayectoria pública, no pueda ejercer en libertad su defensa".



"No puede ser que veamos a un delincuente como 'Jesús Santrich', capturado en flagrancia y pedido en extradición, puesto en libertad con el argumento de que esa persona no representaba ningún peligro ni para la sociedad, ni para el proceso. Mientras que a una persona que se ha presentado a todos los llamados que le han hecho, no le permitan defenderse en libertad", agregó.

El jefe de Estado aclaró que no está pidiendo "decisiones distintas porque hay un juicio que se tendrá que desarrollar, pero eso es lo mínimo que uno espera en estas circunstancias".



Señala que "una persona que lleva dos años presentándose ante la Corte Suprema de Justicia, desde el momento en que se abrió el proceso, lo único que muestra es el deseo de contribuir a su defensa. Entiendo el camino institucional y respeto la Constitución, pero espero que el expresidente Álvaro Uribe pueda acudir a las vías a las que tiene derecho".

¿Cómo se lograría que el expresidente Álvaro Uribe logre esa defensa en libertad, cuál puede ser ese camino?



Creo que eso lo debe evaluar su defensa jurídica porque esos caminos existen. Parto de este análisis: ¿cuántos aforados son investigados en este momento por la Corte Suprema de Justicia? La pregunta entonces es, ¿por qué asumir que un expresidente de la República va a obstruir la justicia? Hay personas con procesos mucho más largos y ese mismo rasero no se les aplicó.



Cómo entender que en el país haya miembros del Congreso con crímenes de lesa humanidad, que además ya han sido condenados, a los que se les permite defenderse en libertad ante la JEP, mientras que alguien que le ha servido bien a Colombia, en ejercicio de su defensa, no lo pueda hacer.



Tenemos que hacernos esas preguntas y no es para desafiar ni entrar en batallas ni en choque de poderes, las hago como ciudadano, como alguien que cree en la Constitución y la ley. Por eso espero que en este caso se apele a las vías contempladas para tutelar los derechos fundamentales.



¿Qué piensa de las críticas hechas por algunos adeptos al uribismo, quienes califican su reacción a la orden de la Corte como poco contudente y que deja vacíos?



Más que entrar en esa polémica, creo que hay que hacer una reflexión como país. La objetividad de la justicia es fundamental y como presidente tengo que defender el orden de las instituciones, por eso tengo que guardar prudencia y confiar en las herramientas que ofrece la Constitución Política y la ley.



No obstante, reiteró que tuve la oportunidad de conocer a un ser humano extraordiario como es Álvaro Uribe Velez. Lo he visto entregado al servicio público y conozco su compromiso patriótico. Lo he visto entregarse como ningún líder político de la Colombia reciente para aportar soluciones al país.



Fue durante su gobierno que se recuperó la seguridad y volvió a ubircarse en el ojo de la inversión, se dieron grandes avances en política social, se combatió el terrorismo y el narcotráfico, a los regímenes autoritarios en América Latina y producto de esa lucha es que lo han acusado. Han tratado de difamarlo y han atacado a su familia, pero con estoicismo él ha enfrentado cada cuestionamiento.



Me parece grave que se asuma que una persona que le ha servido a Colombia pretende la obstrucción de la justicia. Y entiendo que muchos sectores políticos tengan expectativas de pronunciamientos más categóricos, pero tengo que obrar siempre dentro de los canales institucionales, aunque como ya lo dije: soy y seré un defensor de la honestidad, la inocencia y la honorabilidad de Álvaro Uribe Vélez.

La senadora Paloma Valencia aseguró que el Centro Democrático quiere una constituyente y va a buscarla, ¿usted la apoyará?



Es importante separar varias cosas, la primera es que hay un gran consenso en sectores políticos, académicos y la rama judicial sobre la necesidad de una reforma a la justicia y su administración para corregir fallas. Ese no es un tema de coyuntura, es algo estructural y quiero recordar que el pasado 20 de julio dije que espero que en esta nueva legislatura Colombia avance en ese sentido.



Se requiere para tener una justicia más cercana al ciudadano, que le dé confianza y tranquilidad, que mantenga las garantías.



Creo que todas las discusiones sobre vehículos institucionales son válidas porque esas propuestas están contempladas en la Constitución y hemos dicho que es una necesidad que tiene el país. El Gobierno Nacional conversará con el Centro Democrático y otros partidos porque hay diversas visiones sobre el proceso de una constituyente, pero el camino es largo.



Se trata de encontrar un mecanismo eficaz, ojalá el más veloz, para hacer esta reforma que clama el país.



¿Eso incluiría a la Jurisdicción Especial para la Paz?



Son muchas cosas que se deben revisar. Está lo relacionado con la justicia territorial, una preocupación de tiempo atrás. Hay que evaluar el tema de la digitalización de la justicia, también se debe avanzar con la agilización de los procesos, las primeras y las segundas instancias. Es necesario estudiar con lo relacionado en la selección de personal para garantizar su excelencia. Todas son discusiones que están pendientes.



Como hay un consenso sobre la necesidad de la reforma a la justicia, lo que necesitamos ahora es mirar cuáles deben ser sus componentes y presentarla con velocidad.



¿Ya habló con el senador Álvaro Uribe?



Siempre hemos tenido una relación amable, de profundo aprecio, y este es un momento doloroso para él y su familia. Es un hombre gallardo, íntegro y así ejercerá su defensa. Lo llamé ayer (lunes), le expresé mi apoyo personal y sé que ese es el sentir de muchos colombianos.



Algunas personas afirman que hacer un llamado desde el Ejecutivo para que el poder judicial modifique una decisión tomada luego de seis años de investigaciones es antidemocrático, ¿usted que les responde?



Yo no le estoy dando a las cortes ninguna instrucción sobre el procedimiento, lo dije claramente: soy respetuoso de las instituciones.



La oposición ha dicho que el senador Álvaro Uribe Vélez debería acogerse a la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, ¿qué piensa de esa recomendación?



No veo ninguna razón y tampoco ningún fundamento. La justicia transicional se creó para que quienes estaban en el mundo de la ilegalidad, bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, pudieran retomar la legalidad.



Siempre he defendido las diferencias entre quienes laceraron la ley, y quienes la defendieron.



Particularmente creo que nada en el proceso contra el senador tiene que ver con una conducta criminal de lesa humanidad suya. Preocupa que haya sectores que instiguen esas comparaciones.



¿Cree que el expresidente Uribe debe acudir a escenarios internacionales para su defensa?



Esa respuesta le corresponde al equipo de su defensa, no a mí. Creo que tendrán que evaluar todas las herramientas que tienen.

El diario The New York Times publicó este miércoles un artículo afirmando que usted atacó su propio sistema judicial para defender al senador Uribe, ¿qué responde usted al respecto?



No estoy atacando a ninguna corte, en mi pronunciamiento de ayer (martes) no hice referencia a los tribunales. Hablé sobre el derecho de alguien que le ha servido a Colombia.



Fuera el expresidente que fuera, creo quien ha ocupado la primera magistratura de la Nación, (...) puede ejercer su defensa en libertad. Es mi opinión como ciudadano y presidente, no es un insulto a la Corte.



Mi llamado es a la reflexión nacional, debemos asumir que la ley es para todos y debe ser homogénea para todos. Además, debe partir de la premisa de la presunción de inocencia y eso es aplicable a cualquier persona que le haya servido al país.