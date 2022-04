En video: Trabajadores cañeros fueron violentados por encapuchados en Corinto, Cauca

Un penoso hecho vivieron los trabajadores de un ingenio azucarero en Corinto, Cauca, quienes denunciaron que fueron sacados a la fuerza de la hacienda por encapuchados que los atacaron con artefactos explosivos.



Quienes han vivido en carne propia estos hechos aseguran estar cansados, pues no es la primera vez que un hecho como este ocurre.



Cuentan que, de forma constante, los agresores ingresan a las fincas con machetes y armas de fuego amenazándolos para que abandonen los cañaduzales para poder apoderarse del territorio.



"Los modifican como tipo mortero los apuntan y nos agreden con eso, nos lanzaron unos 15 cohetes que por fortuna no fui alcanzado por uno de ellos, pero sí cayeron a pocos metros míos", aseguró uno de los 300 trabajadores que han sido afectados por esta situación.



Ante estos hechos, cientos de trabajadores dedicados a la siembra de caña en el norte del Cauca, llevaron a cabo una movilización este lunes, solicitando al Gobierno Nacional, una solución ante estas "invasiones".



"Nosotros el método de defensa que tenemos es que tratamos de no caer en intimidaciones, no entramos a pelear con ellos, sino que les decimos que estamos trabajando y nos vamos del lugar", expresó uno de los afectados a Blu Radio.