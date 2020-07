Piloto para retomar celebraciones religiosas presenciales en Colombia inicia en dos semanas

Erika Mantilla

En quince días iniciará el piloto para retomar actividades religiosas presenciales en Colombia, luego del cierre de templos para evitar concentraciones durante la emergencia sanitaria que suscitó la pandemia del covid-19, confirmó este miércoles el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



"Empezamos con un tope de 50 personas, máximo, y en los municipios que no presentan casos de covid-19, o con baja afectación por la enfermedad", explicó el funcionario, en medio de una entrevista.



Dijo que el distanciamiento físico mínimo de dos metros es "la medida principal", y también es de carácter obligatorio el uso de tapabocas para acudir a templos en el país.

Ruiz detalló que a la fecha en Colombia hay casi 500 municipios que no han reportado casos de coronavirus y resaltó que estas localidades tendrán restricciones diferentes a grandes ciudades como Barranquilla o Bogotá, que sí presentan un elevado número de contagiados.



El presidente Iván Duque había anunciado el plan piloto luego de un encuentro con representantes de todas la religiones en la que se pactó el protocolo de bioseguridad al que deben acogerse en los templos para abrir sus puertas.



Aunque la determinación es celebrada por líderes de las congregaciones y sus seguidores, también genera incertidumbre entre quienes afirman que estos espacios podrían convertirse en focos de contagio.



Otras medidas

El protocolo de bioseguridad para centros religiosos del país establece también medidas como la instalación de puestos de desinfección en la puerta de acceso a los templos, que incluya alcohol glicerinado para manos y zapatos.



Las sillas deberán estar ubicadas de manera alternada o en 'zig zag'.



Cada templo debe garantizar la ventilación, por lo que no podrán cerrarse puertas ni ventanas.



No está permitida la distribución de papelería o elementos similares.



No se podrá realizar ninguna actividad que implique manipulación de alimentos.



Quienes presenten síntomas asociados a la enfermedad o resfriados no podrán ingresar.



Tampoco deberán asistir personas con condiciones médicas que aumenten el riesgo de muerte en caso de contraer el covid-19. Entre dichas enfermedades están la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, VIH, obesidad o desnutrición.



A los mayores de 60 años también se les recomienda evitar la participación presencial.



Las autoridades recomiendan previa inscripción de los asistentes para limitar la concurrencia y en los templos donde las instalaciones no permitan el distanciamiento físico requerido, debe ingresar un número menor de personas.