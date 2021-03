Juan Felipe Delgado Rodriguez

Emiten alerta sanitaria sobre 'Why Not Fit?', producto para adelgazar

El Invima emitió una alerta por la comercialización de 'Why Not Fit?', en su presentación de pastillas, ya que no cuenta con registro sanitario.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió una alerta por la comercialización de 'Why Not Fit?', en su presentación de pastillas, ya que no cuenta con registro sanitario.



De acuerdo con la entidad, al no contar con este registro la comercialización de este producto en Colombia es ilegal.



"Es importante recordar que, por tratarse de un producto fraudulento que no está amparado bajo un registro sanitario que respalde el cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia, puede contener en su composición ingredientes que pongan en riesgo la salud de quienes lo consumen", dijo el Invima.



Es por esto que el Instituto alertó a la población sobre los riesgos para la salud a los que se exponen por el consumo y uso ilegal de este producto.

Puede leer: Conductor en estado de embriaguez causó grave accidente que dejó cinco heridos en Jamundí

Además, el Invima realizó una serie de advertencias, tales como abstenerse de adquirir este producto y evitar los medicamentos o suplementos dietarios que no cuenten con registro sanitario vigente, ya que pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud.



Para quienes estén consumiendo este producto la recomendación es a suspender de inmediato su uso, informar de inmediato al Instituto o entes de salud territorial sobre los lugares donde se distribuya o comercialice este producto.

En caso de haber presentado algún evento adverso, asociado al consumo de este producto, reportarlo de manera inmediata a través del sitio web del Invima en el apartado de 'Medicamentos y productos biológicos', 'Reporte de eventos adversos para pacientes', o acceda al enlace que se encuentra al final de esta alerta.



Por último, el Invima alertó a la comunidad sobre la comercialización de productos fraudulentos a través de internet, redes sociales y cadenas falsas en WhatsApp.