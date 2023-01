Embajada de Estados Unidos aprobó la visa humanitaria a los padres de Paula Durán

Agradecida se mostró la señora Gloria Camargo con la Embajada de Estados Unidos debido a que le aprobó la visa humanitaria a ella y a su esposo, padres de Paula Durán, mujer diagnosticada cáncer de cerebro y de estómago y quien actualmente reside en el país norteamericano con su esposo Sergio Vega.



"Yo les rogué que fuera rápido, que necesitamos llegar, me dicen que tranquila que estamos haciendo todo muy rápido, de hecho tuvimos una llegada especial, nos atendieron a parte. Yo estoy feliz, yo no lo podía creer, casi me desmayo", expreso Camargo a los medios de comunicación.



La madre de Durán además le agradeció a la personas que le colaboraron con el trámite de los papales y también a la representante a la Cámara por el Partido de la U, Saray Robayo Bechara, quien apoyó la gestión y ha venido acompañando la familia desde que se conoció el caso en redes sociales.



"Desde el comienzo la Embajada sí tuvo mucha solidaridad porque nos adelantaron la cita, fue muy rápido, tuvimos respuesta rápido, la cita fue súper rápido, entonces si tuvieron mucha consideración, pero hice el trámite como cualquier colombiano", expresó Camargo.



La madre manifestó que por ahora recogerán los recursos para poder adquirir los tiquetes y demás gastos lo más pronto posible para rencontrarse con su hija y acompañarla en los momentos difíciles que vive en su salud. La familia recibirá las contribuciones que les sean donadas.